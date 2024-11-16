Эксперт: Старый город превратится в город-призрак или стоит сохранять оптимизм и выдержку?

Вместе с восстановлением Эстонской Республики пришла реформа собственности и приватизация. Достаточно большая часть объектов недвижимости Старого города в Таллинне сменила своих владельцев. Открылись новые рестораны и магазины. Однако самой большой проблемой Старого города, как уже упоминалось, была крайне амортизированная среда, начиная с подземных трубопроводов и заканчивая общим состоянием зданий.

К счастью, Департамент охраны памятников старины в большинстве случаев оказался на высоте своих задач и не допустил халтурных переделок и новодела. Те, для которых реновация в соответствии со строгими требованиями оказалась не под силу, просто перепродали свои квартиры/дома.

На сегодняшний день внесенный в 1997 году в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО Старый город претерпел существенные изменения. Львиная доля зданий приведена в порядок, и сегодняшние жители Старого города точно знают, что можно делать, а что нельзя. Также нашли мирное решение большинство проблем, связанных как с пивными и барами, так и с ордами туристов. Места здесь хватает для всех.