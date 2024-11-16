Таллиннский Старый город как жемчужина сферы недвижимости в Эстонии уже на протяжении многих десятилетий разжигает страсти, не давая ответ на вопрос, останется ли он дешево подкрашенной рыночной площадью для туристов, злачным местом для местных пьяниц, исключительной средой проживания? Или все же возможна также и его гибридная функциональность?
Эксперт: Старый город превратится в город-призрак или стоит сохранять оптимизм и выдержку?
Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман вспоминает, что особенно остро этот вопрос возник во время вызванного коронавирусом кризиса, когда Старый город был столь же безлюдным, как и некоторые китайские города-призраки, возведенные на скорую руку во время экономического бума, в которых стояли только дома, а людей почти не было.
Там было приятно, но в то же время достаточно скучно гулять, поскольку все магазины и рестораны оказались закрыты, и нигде не было возможности купить даже тарелку супа.
Для того чтобы лучше понять динамику Старого города, необходимо совершить беглый экскурс в его историю. Оставим в стороне Средние века, но вот к советским временам все же стоит присмотреться. В тот период значительная часть жилого фонда Старого города была достаточно амортизирована, и его жилые площади в рамках каких-либо очередных премий раздавали преимущественно местным деятелям культуры – писателям, художникам и прочим талантливым людям.
Торговля процветала и развивалась полным ходом, начиная с расположенного на улице Айа полуэлитарного торгового центра Kaubahall и до находившегося на Ратушной площади магазина грампластинок «Meloodia» (sic!), между которыми располагались мастерские сапожников, кинотеатры, магазинчики безделушек и, естественно, известные на весь город популярные магазины гастрономии.
К счастью, чужим властям хватило разума сохранить хоть какую-то часть исторического наследия, и раз в год в рамках Дней Старого города они пытались знакомить с его аутентичной атмосферой всю Эстонию.
Вместе с восстановлением Эстонской Республики пришла реформа собственности и приватизация. Достаточно большая часть объектов недвижимости Старого города в Таллинне сменила своих владельцев. Открылись новые рестораны и магазины. Однако самой большой проблемой Старого города, как уже упоминалось, была крайне амортизированная среда, начиная с подземных трубопроводов и заканчивая общим состоянием зданий.
К счастью, Департамент охраны памятников старины в большинстве случаев оказался на высоте своих задач и не допустил халтурных переделок и новодела. Те, для которых реновация в соответствии со строгими требованиями оказалась не под силу, просто перепродали свои квартиры/дома.
На сегодняшний день внесенный в 1997 году в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО Старый город претерпел существенные изменения. Львиная доля зданий приведена в порядок, и сегодняшние жители Старого города точно знают, что можно делать, а что нельзя. Также нашли мирное решение большинство проблем, связанных как с пивными и барами, так и с ордами туристов. Места здесь хватает для всех.
Старый город Таллинна как среда недвижимости всегда сохранял удивительную стабильность – здесь не наблюдалось никаких мегаралли в годы подъема, при этом еще более примечательно то, что не было также и никакого спада в сфере сделок во время последнего кризиса. Это достаточно наглядно подтверждают и приведенные ниже цифры, отражающие количество сделок с квартирной собственностью в микрорайоне «Ваналинн», заключенных за первые десять месяцев каждого года, чтобы можно было их сравнить с нынешними показателями.
Количество сделок с квартирной собственностью в Старом городе Таллинна (первые 10 месяцев каждого года)
2015 год - 65 сделок
2016 71
2017 73
2018 79
2019 60
2020 64
2021 82
2022 70
2023 75
2024 61
Источник: Земельный департамент
В заключение можно сказать, что тезис о том, что Старый город якобы является не утрачивающим со временем своего значения районом, полностью соответствует действительности.
Несмотря на то, что нацеленная на местных жителей торговля и во многом также предприятия общественного питания на сегодняшний день переместились оттуда в крупные торговые центры и новые модные районы, как туристический магнит Старый город остается подлинной жемчужиной.
В качестве же среды проживания он привлекает не только приемлемой, но и обладающей в прямом смысле элитарностью своей атмосферой, причем, несмотря на то обстоятельство, что средняя цена за квадратный метр при заключении сделок уже давно уступает стоимости новостроек в других частях Кесклинна.
Для тех, кто сегодня желает поселиться в Старом городе или открыть здесь бизнес, имеется достаточно широкий выбор – на продажу предлагается немногим менее ста квартир, с десяток домов и пара десятков коммерческих площадей для предпринимателей, а в дополнение к ним также и предложения по аренде. Однако самое дорогостоящее предложение в районе, конечно же, уже не всем будет по карману – состоящий из трех зданий комплекс на улице Рюйтли стоит ни больше и ни меньше, чем 7 000 000 евро.