Бюджет Таллинна на 2025 год: проектирование трамвайных путей на Лийвалайа, новый пункт скорой помощи, бесплатная каша на завтрак

Поскольку следующей осенью предстоят выборы в органы местного самоуправления, денег, похоже, хватает на все - начиная с бесплатной утренней каши для школьников и заканчивая строительством и реконструкцией автомобильных и велосипедных дорог.

Мэр Евгений Осиновский подчеркнул, что представленный бюджет сочетает в себе ответственность и амбициозность, делая акцент на инвестиции в будущее. «Этот бюджет ставит в приоритет детей и семьи. Мы увеличим зарплаты учителей на сто евро, снизим плату за детские сады до 50 евро в месяц и обеспечим лучший доступ к услугам в сфере душевного здоровья. Также для всех школьников и воспитанников детских садов будут организованы бесплатные образовательные экскурсии в зоопарк, ботанический сад и городской музей. С нового года в первых классах количество учеников не будет превышать 24 человек», - отметил Осиновский. Он добавил, что в дополнение к бесплатным школьным обедам все учащиеся Таллинна будут получать бесплатную кашу на завтрак.

Наибольшая доля инвестиций направлена на образование

Инвестиции составят 250 миллионов евро, что на 24,9% больше по сравнению с 2024 годом. Из них 34,1% будут профинансированы из средств города, а до 60% – за счет займов. Наибольшая доля инвестиций (38,6%) направлена на образование, за которым следуют транспорт (18,4%), благоустройство города (10%) и муниципальная собственность (9%). Эти четыре направления составляют 76% от общего объема инвестиций.