В Таллинне появляется все больше городских пространств, созданных на площадях бывших производственных предприятий. Volta и район Балтийской мануфактуры привлекают огромное внимание, но стоит подчеркнуть особую роль квартала, с которого началось движение по джентрификации бывших индустриальных построек в Таллинне - Ротерманни.
Особый шарм квартала в сердце Таллинна: от суровых фабрик к жемчужине современной урбанистики
Квартал Ротерманна является фактически первым промышленным парком в Таллинне. Основанный 1828 году коммерсантом Кристианом Абрахамом Ротерманном товарный двор расположился в самом центре Таллинна, где тогда пересекались три главных тракта всей Эстонии - Нарвский, Тартуский и Пярнуский.
Да, по большому счету Ротерманни стоит в самом центре города, на пересечении старинных торговых путей, и площадь Виру является «нулевым километром» Таллинна. Очень надеюсь, что когда-нибудь этот факт отметят в городском пространстве.
Выбранное Ротерманном месторасположение сыграло далеко не последнюю роль в успешности его бизнеса. А уже при следующем владельце бизнеса семейства Ротерманнов разбросанные по всему городу предприятия были сосредоточены в одном единственном небольшом квартале, и вскоре там выстроился основной костяк производственных построек.
Например, появилось здание хлебной фабрики, построенное в 1912 году, самое молодое в комплексе исторических зданий, где начало работать предприятие «Детлофф», ставшее первым во всей Российской империи механическим хлебзаводом.
За четверть часа электрическая машина месила 460 килограмм теста, а таких машин на фабрике было три. На тот момент таких предприятий не было даже в Петербурге: столица отстала от Ревеля на два года, запустив первые автоматизированные пекарни только во время Первой мировой войны. Считается, что хлебзавод Ротерманна в последствии вошел в состав компании Leibur, считающейся самым старым хлебобулочным предприятием Эстонии.
Другие производственные постройки также были возведены в конце XIX и начале XX века, в частности, несколько мельниц, каждая из которых занималась перемолкой какого-то своего определенного типа злаков. Например, Jahuveski - это обычная мучная мельница. Она находилась в самом центре квартала и работала в тандеме с мельницей, перемалывающей свежую рожь и пшеницу.
Отдельно стоящее здание мельницы, на которой перемалывали крупы различных злаков, сохранило при себе небольшую холодильную камеру, а на основном фасаде мельницы сохранилась разгрузочная воронка, с которой зерно отправляли на вывоз. Все это приводилось в работу автоматикой, и для того, чтобы это было возможно, на территории фабричного квартала работала электростанция, здание которой тоже сохранилось до наших дней.
Недолгий период настоящего расцвета
Во времена межвоенной Эстонии промпарк Ротерманни буквально расцвел. 1920-е годы были чрезвычайно успешными для AS Rotermanni Tehaste, предприятия, основанного в 1921 году и руководимого внуком Ротерманна. Серьезной неудачей стал только сильный пожар 1930 года, уничтоживший большую часть запасов зерна компании. Пожар тушили две недели, но предприятие смогло восстановиться. Это был ведущий игрок в Эстонии на рынке зерноторговли и хлебобулочной промышленности.
Из исторических построек самым знаменитым, пожалуй, является здание бывшей столярной мастерской Ротерманни, со своими тремя башнями, которые считаются одним из самых смелых проектов обновленного квартала. Строительство башен было вызвано желанием оставить в неприкосновенности историческое тело здания.
Будто бы из времен индустриальной эпохи XX века выросли ростки современной технологической эпохи в виде башен в технофутуристичном дизайне. Проект оказался настолько впечатляющим, что в 2009 году получил признание на конкурсе современной архитектуры Евросоюза имени Людвига Мис ван дер Роэ.
В период советской оккупации коммунисты национализировали фабричный квартал Ротерманнов, по большому счету украв и присвоив себе достижения прежних владельцев. Указом Президиума Временного Верховного Совета Эстонской ССР предприятие Ротерманнов было переименовано в Хлебозавод имени Виктора Кингисеппа. В период немецкой оккупации фабрику снова вернули Ротерманнам, но с возвращением советов ее у них снова забрали.
Во время Второй мировой войны Ротерманни был первым таллиннским предприятием, перезапущенным после окончания немецкой оккупации, а именно - 22 сентября 1944 года, в тот же день, когда войска СССР вошли в город. Такая оперативность неудивительна - это было крупнейшее уцелевшее в городе предприятие по производству хлеба, муки, хранению и переработке зерна.
Место съемок культового фильма
В начале 1970-х годов в Таллинне был план радикальной реконструкции центра, согласно которому от гостиницы Виру к гавани должен был вести широкий пешеходный бульвар, что ликвидировало бы квартал Ротерманни. Квартал от сноса спасли архитекторы, однако такое отношение дало понять, что процветающим это место при советах точно не будет. Так и получилось, ведь благодаря виду полной заброшенности в конце 70-х советский режиссер Андрей Тарковский выбрал это место в качестве декораций для своего знаменитого фильма «Сталкер».
Советское время оказало разрушительное воздействие на застройку квартала. В 90-е годы XX века в этом квартале вообще страшно было появляться, почти все было разрушено, не было освещения, в помещениях жили бомжи. В какой-то момент здания пришли в настолько ветхое состояние, что их ремонт посчитали нереальным. Однако квартал стали защищать от идеи сноса. По мнению защитников наследия, старые промышленные здания, нашедшие новую функцию, и качественная современная архитектура должны были стать главной идеей этого промышленного квартала.
В 2006 году территория Ротерманни переходит под управление фирмой Rotermann City, владельцем которой является предприниматель Урмас Сыырумаа, занимающийся в основном девелоперскими проектами в сфере недвижимости. В 2011 году оставшаяся старая часть квартала была признана экологически ценной территорией.
Проект всей жизни
Ротерманни - это, можно сказать, проект всей жизни для Сыырумаа, ведь именно под его началом квартал стал таким, каким мы его знаем сегодня. Как он говорил в одном из своих интервью, принцип его подхода таков: строить не отдельные дома, а гармоничную среду, где живут, работают, есть торговля, рестораны, есть чем заняться и днем, и вечером.
Так и получилось, ведь Ротерманни стал не только примером, где совершенно новая современная архитектура гармонично сочетается с наследием индустриальной эпохи, но и образцом того, как плотная застройка сочетает в себе жилые квартиры, офисы, гостиницы, бары, рестораны, зоны отдыха, и все это сопряжено с полностью пешеходной зоной.
Ротерманни - это прекрасный пример многофункциональности городского пространства на сравнительно небольшой территории, которая дает возможноть жителям квартала не бегать по всему городу за услугами, ведь базовая часть из них находится в шаговой доступности.
Ротерманни, помимо своей архитектуры, поражает также вниманием к деталям. В этом квартале вы можете заметить, что дизайн номерных знаков на домах уникален для Таллинна. Вместе с номером дома и улицей, на которой он стоит, здесь показывают и то, чем этот дом являлся раньше. Так мы можем сразу узнать, какие функции выполняла та или иная историческая постройка, а если это новый дом, то его называют по цвету фасада: Pruunmaja, Valgemaja, Mustmaja, и так далее.
Возможность для дерзких экспериментов
Архитекторам дали возможность экспериментировать с дизайном фасадов, из-за чего мы имеем ситуацию, где каждый новый дом уникальнее и интереснее предыдущего, что играет немаловажную роль для идентичности жителей этого квартала.
Можно также обратить внимание на уличную мебель. Так как в Ротерманни дефицит с растительностью, скамейки оснащены ящиками для деревьев, но поскольку Таллинн в прошлом году был зеленой столицей Европы, в Ротерманни появились огромные скамьи с целым микробиомом, который поддерживает жизнедеятельность насекомых.
Но и про жизни людей не забыли, и и тут даже есть ящик для оказания первой помощи, прямо на улице. Ручки жилых домов в Ротерманни брендированы, и что классно, они деревянные, ведь дерево - менее теплопроводимый материал, чем металл, а, значит, и нагревается и охлаждается оно медленнее, что удобно в жаркую или морозную погоду.
Совсем скоро главная улица Ротерманни будет связана с пространством вокруг пассажирского порта благодаря проекту Golded Gate - офисному зданию, которое действительно будет золотыми воротами в порт и к морским променадам, благодаря арке, под которой из Ротерманни можно будет пройти в Porto Franco, благодаря чему будет образовываться единая и непрерывная современная застройка.
Не забыли и про место съемок легендарного фильма Тарковского. Сегодня это место даже официально называется переулком Сталкера, будучи одной и трех улиц квартала Ротерманни. Узкий переулок можно назвать главной туристической и самой «инстаграмной» улицей Ротерманни. По обе стороны раскинуты кафе, булочные, а также различные бары и всякие прочие заведения.
Недавно переулок украсили навесом из зонтиков, что однозначно добавило ламповости этому месту. Именно здесь находится Музей поп-арта PoKo, который охватывает самые разные походы к поп-арту, от вершин данного жанра из Нью-Йорка до андеграунда СССР.
Речи идет о самом успешном примере переосмысления старого индустриального квартала в Эстонии, который собрал значительные инвестиции и преобразил городское пространство Таллинна.
Сегодня это уже не заброшки из 90-х, и даже не творческий квартал как Теллискиви. Это фешенебельное туристическое место, отвечающее потребностям среднего класса, что, с одной стороны, делает Ротерманни несколько глянцевым, но с другой - показывает то, каким удивительным местом могут стать старые производственные постройки из прошлого.