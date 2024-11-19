Особый шарм квартала в сердце Таллинна: от суровых фабрик к жемчужине современной урбанистики

Проект всей жизни

Ротерманни - это, можно сказать, проект всей жизни для Сыырумаа, ведь именно под его началом квартал стал таким, каким мы его знаем сегодня. Как он говорил в одном из своих интервью, принцип его подхода таков: строить не отдельные дома, а гармоничную среду, где живут, работают, есть торговля, рестораны, есть чем заняться и днем, и вечером.

Современная архитектура Ротерманни. Фото: Даниил Куракин

Так и получилось, ведь Ротерманни стал не только примером, где совершенно новая современная архитектура гармонично сочетается с наследием индустриальной эпохи, но и образцом того, как плотная застройка сочетает в себе жилые квартиры, офисы, гостиницы, бары, рестораны, зоны отдыха, и все это сопряжено с полностью пешеходной зоной.

Ротерманни - это прекрасный пример многофункциональности городского пространства на сравнительно небольшой территории, которая дает возможноть жителям квартала не бегать по всему городу за услугами, ведь базовая часть из них находится в шаговой доступности.