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Ремонт школы подорожает из-за опасного газа, вызывающего рак

Перевод: Каролийна Вертяева
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Уровень радона следует замерить и у себя дома, чтобы при необходимости можно было сделать необходимые для защиты от радиации изменения.
Уровень радона следует замерить и у себя дома, чтобы при необходимости можно было сделать необходимые для защиты от радиации изменения. Фото: Raigo Pajula

Вильяндимаа - район с высоким риском радона, вызывающего рак. На этой неделе в некоторых школах и детских садах муниципалитета Мульги были проведены замеры уровня радона, и предыдущие исследования показали, что в основной школе Олуствере его уровень превышает норму, из-за чего ремонт здания станет гораздо дороже, чем планировалось.

Геологическая служба Эстонии проводила исследования уровня радонового риска в Вильянди и Ярвамаа, где раньше этого вопроса мало касались. Нормой концентрации активности радона считается 75 килобеккерелей на кубический метр, и в более чем 10% точек, где проводились замеры на территории Вильянди и Мульги, этот показатель оказался выше нормы.

Установка радоновой пленки.
Установка радоновой пленки. Фото: Eesti geoloogiateenistus
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