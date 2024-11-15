Ремонт школы подорожает из-за опасного газа, вызывающего рак

Геологическая служба Эстонии проводила исследования уровня радонового риска в Вильянди и Ярвамаа, где раньше этого вопроса мало касались. Нормой концентрации активности радона считается 75 килобеккерелей на кубический метр, и в более чем 10% точек, где проводились замеры на территории Вильянди и Мульги, этот показатель оказался выше нормы.