ГРАФИК Обзор стран Балтии: цены на топливо в Таллинне пошли на спад

В Таллинне стоимость бензина за неделю снизилась на цент, а цена на литр дизельного топлива упала на 1,1 цента. В столице Латвии стоимость бензина 95 miles выросла на шесть центов, цена 98 miles plus осталась на уровне прошлой пятницы, а дизель подорожал на цент. В Вильнюсе цены на бензин не изменились, но дизельное топливо подорожало на три цента.

В пятницу бензин 95 miles стоил в Таллинне 1,589 евро за литр, что на 1,5 цента дороже, чем в Риге, и на 18 центов больше, чем в Вильнюсе. Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,639 евро - на 7,5 цента выше, чем в Риге, и на 13,1 цента больше, чем в Вильнюсе.