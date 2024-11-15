Пятничное сравнение цен в столицах стран Балтии, проведенное Circle K, показывает, что цены на топливо в Таллинне за последнюю неделю упали, тогда как в Риге и Вильнюсе местами выросли.
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ГРАФИК ⟩ Обзор стран Балтии: цены на топливо в Таллинне пошли на спад
В Таллинне стоимость бензина за неделю снизилась на цент, а цена на литр дизельного топлива упала на 1,1 цента. В столице Латвии стоимость бензина 95 miles выросла на шесть центов, цена 98 miles plus осталась на уровне прошлой пятницы, а дизель подорожал на цент. В Вильнюсе цены на бензин не изменились, но дизельное топливо подорожало на три цента.