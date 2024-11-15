На прошлой неделе в Тарту и его окрестностях произошла серия краж со взломом в частных домах и на загородных участках. Полиция напоминает жителям, что необходимо следить за своим имуществом и запирать двери при выходе из дома.
Полиция предупреждает: участились случаи взломов
По словам руководителя группы расследований Тартуского отделения полиции Лилиан Палу, на прошлой неделе полиция получила сообщение о взломе в Тартумаа.
«К сожалению, волна краж продолжается, и на сегодняшний день нам известно уже о пяти случаях, когда преступники проникали в частные и загородные дома. Из зданий выносили все, что имеет хоть какую-то ценность и легко унести. В основном похищались наличные деньги, украшения, техника, инструменты, топливо и другие подобные вещи», - объяснила она.
Палу отметила, что хотя полной гарантии защиты от краж не существует, каждый может предпринять меры для защиты своего имущества. «Самое главное - всегда запирать двери при выходе из дома и убирать ценные вещи из виду. Также стоит установить камеры наблюдения, сигнализацию и застраховать свое жилье и имущество. Эти шаги могут отпугнуть воров и защитить вас от возможных убытков», - подчеркнула она.
«Пока все кражи совершались в отсутствие хозяев дома. Например, люди находились на работе, отсутствовали ночью или не посещали загородные дома в течение какого-то времени. Чтобы предотвратить кражи, я рекомендую соседям общаться и сотрудничать. Сообщайте друг другу о своих передвижениях и просите присматривать за вашим имуществом во время вашего отсутствия», - добавила руководитель группы.
По словам Палу, жители многоквартирных домов также должны проявлять бдительность и обязательно держать двери в квартиры, подвалы и кладовые запертыми.
«Следите за тем, чтобы в подъезд не могли попасть посторонние, у которых нет уважительных причин для входа. Двери, ведущие в подвалы или кладовые, также должны быть закрыты на замок. Каждый житель многоквартирного дома может внести свой вклад в защиту как своего, так и чужого имущества. Чем сложнее ворам действовать, тем выше вероятность избежать кражи», - подчеркнула она.
«Если вы заметили подозрительный автомобиль возле своего дома или где-то еще, запишите его приметы и номерной знак и обязательно сообщите об этом в полицию. Также сообщайте о людях, которые бесцельно разгуливают по окрестностям и заглядывают в чужие дома, дворы, гаражи или другие объекты», - порекомендовала Палу.
Для расследования всех случаев краж возбуждены уголовные дела. Полиция собирает информацию об инцидентах, и выяснение всех обстоятельств продолжается в рамках досудебного производства.