Полиция предупреждает: участились случаи взломов

По словам руководителя группы расследований Тартуского отделения полиции Лилиан Палу, на прошлой неделе полиция получила сообщение о взломе в Тартумаа.

«К сожалению, волна краж продолжается, и на сегодняшний день нам известно уже о пяти случаях, когда преступники проникали в частные и загородные дома. Из зданий выносили все, что имеет хоть какую-то ценность и легко унести. В основном похищались наличные деньги, украшения, техника, инструменты, топливо и другие подобные вещи», - объяснила она.

Палу отметила, что хотя полной гарантии защиты от краж не существует, каждый может предпринять меры для защиты своего имущества. «Самое главное - всегда запирать двери при выходе из дома и убирать ценные вещи из виду. Также стоит установить камеры наблюдения, сигнализацию и застраховать свое жилье и имущество. Эти шаги могут отпугнуть воров и защитить вас от возможных убытков», - подчеркнула она.

«Пока все кражи совершались в отсутствие хозяев дома. Например, люди находились на работе, отсутствовали ночью или не посещали загородные дома в течение какого-то времени. Чтобы предотвратить кражи, я рекомендую соседям общаться и сотрудничать. Сообщайте друг другу о своих передвижениях и просите присматривать за вашим имуществом во время вашего отсутствия», - добавила руководитель группы.