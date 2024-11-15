Эстония подписала в Варшаве совместную декларацию с Польшей, Литвой и Норвегией о совместной закупке переносных ракетных систем малой дальности.
В совместной декларации страны поручили закупку систем Польскому агентству закупок, которое обладает техническим опытом и инженерами для проведения испытаний и контроля качества ракетных систем.
На церемонии подписания присутствовали государственный секретарь Польши Павел Бейда, генеральный директор Центра государственных оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар, заместитель государственного секретаря Министерства обороны Литвы Моника Короловиене и директор по национальным вооружениям Министерства обороны Норвегии Рольф Кьос.
Саар дал крайне высокую оценку вкладу Польши в цепочку поставок Эстонии. «У нас есть прямые контракты с польскими компаниями WB Grupp и Mesko. В Польше также выполняют субподряды по ряду наших проектов. Например, Nitro-Chem, один из крупнейших в Европе производителей взрывчатых веществ, играет важную роль в большинстве наших закупок боеприпасов: они изготавливают, в виде компонентов или иным способом, части многих боеголовок, связанные со взрывчатыми веществами», - сказал Саар.
В начале этого года RKIK также передал Силам обороны Эстонии польскую систему ПВО малой дальности PIORUN, способную поражать цели на расстоянии до восьми километров, а летом этого года польская компания WB Grupp модернизировала эстонские зенитные орудия ZU-23.