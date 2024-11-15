Саар дал крайне высокую оценку вкладу Польши в цепочку поставок Эстонии. «У нас есть прямые контракты с польскими компаниями WB Grupp и Mesko. В Польше также выполняют субподряды по ряду наших проектов. Например, Nitro-Chem, один из крупнейших в Европе производителей взрывчатых веществ, играет важную роль в большинстве наших закупок боеприпасов: они изготавливают, в виде компонентов или иным способом, части многих боеголовок, связанные со взрывчатыми веществами», - сказал Саар.