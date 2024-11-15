ФОТО Водолазы ВМС обезвредили 11 исторических боеприпасов

«Операция ESTHOD доказала силу нашей международной команды. Обезвредив 11 мин, мы сделали Балтийское море безопаснее. Мы не только повысили эффективность операции, но и укрепили связи с нашими союзниками по НАТО», - заявила капитан-лейтенант Беата Кроль, командир 1-й постоянной группы НАТО по разминированию.

Во время операции было найдено 26 минных якорей и девять морских мин, которые были обезврежены. Кроме того, французский тральщик обнаружил деревянную корпусную мину времен Второй мировой войны, которая сейчас передана в морской музей.

«Эта мина была предназначена для сброса с самолета, но по обстоятельствам ее также сбрасывали с кораблей. Это первая такая находка в Эстонии», - сообщила старший лейтенант Греэте Мянд, офицер штаба ВМС.

Эстония участвует в 1-й постоянной группе НАТО по разминированию с 2005 года, предоставляя как тральщики, так и корабли штаба. В составе группы эстонские корабли служат ежегодно. Последняя ротация завершилась летом 2024 года, следующая начнется в начале 2025 года.

1-я постоянная группа НАТО по разминированию (SNMCMG1) - это подразделение, готовое к быстрому реагированию. В нее входят корабли союзников с минно-тральными возможностями, и она участвует в учениях и маневрах стран НАТО.