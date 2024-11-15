Осиновский предложил новый план финансирования строительства больницы в Таллинне

По словам Осиновкского, важно найти решение по финансированию нового медицинского комплекса в рамках реформы здравоохранения. «Город готов помочь в строительстве новой больницы, хотя обеспечение специализированной медицинской помощи не является обязательной задачей местных властей», - отметил он.

Мэр также понимает, что у правительства ограниченные финансовые возможности. «Мы рассмотрели разные варианты, которые позволят государству софинансировать больницу таким образом, чтобы это не создавало большой нагрузки на бюджет», - сказал он.

Осиновский предложил премьеру встретиться для обсуждения будущего больничной сети Таллинна. «Для нас важно получить ясность по этому вопросу в этом году, потому что от этого зависит ряд важных шагов для города», - добавил он.

Таллинн предложил создать единый фонд или акционерное общество для всех городских больниц, которое будет основано совместно с государством.