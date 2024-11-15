Интернет-угрозы и порноместь: как Латвия борется с растущими рисками

Кибербезопасность включает в себя меры по защите сетей, информационных систем и их пользователей от угроз в сети. Киберугрозами являются любые действия, которые могут нарушить работу или повредить системы, а также повлиять на пользователей и других людей, оказавшихся под угрозой.

Потапов также отметил, что Министерство обороны разрабатывает стратегию и политику в области киберзащиты, координируя действия Латвии в этом направлении. Основные угрозы на второй квартал 2024 года включают вредоносные программы, мошенничество, взломанные устройства и попытки взлома.

Кроме того, в Латвии ежегодно теряется не менее миллиона евро из-за мошенничества. Однако эта цифра, скорее всего, занижена, поскольку многие жертвы не сообщают о своих потерях в полицию.

Потапов подчеркнул, что с начала 2022 года уровень киберугроз в Латвии увеличился на 40%, и одной из самых серьезных проблем стали фальшивые порнографические материалы, создаваемые с целью мести.