Кибернасилие затрагивает как женщин, так и мужчин, но последствия и поведение жертв могут отличаться. Как сообщил глава департамента кибербезопасности ЕС при Министерстве обороны Михаил Потапов, женщины чаще обращаются за помощью, а мужчины, в свою очередь, склонны к использованию так называемой «порномести», пишет портал RUS.TVNET.
Интернет-угрозы и порноместь: как Латвия борется с растущими рисками
Кибербезопасность включает в себя меры по защите сетей, информационных систем и их пользователей от угроз в сети. Киберугрозами являются любые действия, которые могут нарушить работу или повредить системы, а также повлиять на пользователей и других людей, оказавшихся под угрозой.
Потапов также отметил, что Министерство обороны разрабатывает стратегию и политику в области киберзащиты, координируя действия Латвии в этом направлении. Основные угрозы на второй квартал 2024 года включают вредоносные программы, мошенничество, взломанные устройства и попытки взлома.
Кроме того, в Латвии ежегодно теряется не менее миллиона евро из-за мошенничества. Однако эта цифра, скорее всего, занижена, поскольку многие жертвы не сообщают о своих потерях в полицию.
Потапов подчеркнул, что с начала 2022 года уровень киберугроз в Латвии увеличился на 40%, и одной из самых серьезных проблем стали фальшивые порнографические материалы, создаваемые с целью мести.