Виймси планирует бороться с наплывом туристов на Прангли повышением цен на билеты

Остров Прангли ежегодно посещают около 30 000 туристов, что создает значительные проблемы для местной инфраструктуры. Во время туристического сезона резервуары для сточных вод в домах быстро переполняются, а вывоз сточных вод затруднен из-за ограничений паромного сообщения. Загрязнение сточными водами уже нанесло ущерб грунтовым водам острова, и водные запасы истощаются быстрее, чем обычно.

Высокая транспортная нагрузка разрушает дороги острова, а их восстановление обходится волости дорого из-за сложности морской доставки материалов. В прошлом году на ремонт дорог было потрачено 18 000 евро, а в этом году - уже 33 000 евро.

Волость Виймси рассматривает возможность ограничить число туристов, повышая стоимость билетов на маршруты до острова Прангли. Однако реализация этой идеи сталкивается с трудностями. Согласно Закону об общественном транспорте, постоянные жители острова имеют право на скидку 50% на билеты для транспорта и прицепов. В то же время Закон о малых островах требует поддерживать доступные тарифы, поскольку многие островитяне ежедневно ездят на материк на работу, а их дети - в школу и на кружки.

В связи с этим волость Виймси направила запрос в Министерство регионального развития и сельского хозяйства, чтобы уточнить, можно ли обойти правило о 50-процентной скидке при установлении тарифов на паромную линию Прангли.