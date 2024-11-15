Компания «Газпром экспорт» объявила о прекращении поставок в Австрию, которая отказалась платить 230 млн евро за поставленный газ, пишет EuroNews.
Россия объявила о прекращении поставок газа в Австрию
Компания «Газпром экспорт» объявила о прекращении поставок газа в Австрию с 16 ноября - впервые за 50 лет. Это произошло после того, как крупнейшая австрийская компания по добыче ископаемого топлива, государственная OMV, вынесла арбитражное решение против "«Газпром экспорта» за нерегулярные поставки газа в Германию, которые полностью прекратились еще в сентябре 2022 года.
Во вторник днем цены на газ на голландской бирже TTF упали на 0,21%, но позднее подскочили на 10,34%, поскольку на энергетических рынках наблюдалась повышенная волатильность.
OMV сообщила, что планирует зачесть это арбитражное решение в счет платежей, которые она должна «Газпром экспорт» по контракту на поставку газа в Австрию, по сути, удержав эти платежи.
«Газпром экспорт» является дочерней компанией российского газового концерна «Газпром».
Арбитражное решение было вынесено в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC), а арбитражный запрос был подан компанией OMV Gas Marketing and Trading GmbH (OGMT) еще в январе 2023 года.
В пресс-релизе OMV, опубликованном на сайте компании, говорится: «OMV приняла решение о возмещении присужденных убытков в размере 230 миллионов евро плюс проценты и издержки, что положительно сказывается на балансе соответствующих финансовых потерь, понесенных в 2022 году. Компания предпринимает необходимые дальнейшие шаги для немедленного исполнения арбитражного решения. OGMT подтверждает зачет своих требований против счетов-фактур по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", чтобы получить компенсацию за присужденный ущерб».
Ожидается, что зачтенная сумма пойдет на увеличение операционного денежного потока OMV, а также на повышение показателей улавливания и хранения углерода.
После начала российско-украинской войны риск продолжения бизнеса с российскими нефтегазовыми компаниями, такими как «Газпром», «Лукойл» и другими, значительно возрос.
Однако в условиях растущей неопределенности в отношении поставок российского газа Австрия прилагает больше усилий для расширения связей с другими поставщиками, такими как Турция и Норвегия. Она также использует свои крупные газовые хранилища, чтобы быть уверенной в том, что даже если Россия прекратит поставки газа этой зимой, ее граждане пострадают в минимальной степени.
Австрия также продолжает инвестировать в свои трубопроводные мощности - OMV подтвердила, что газовые хранилища страны в настоящее время заполнены более чем на 90%.