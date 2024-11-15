Россия объявила о прекращении поставок газа в Австрию

Компания «Газпром экспорт» объявила о прекращении поставок газа в Австрию с 16 ноября - впервые за 50 лет. Это произошло после того, как крупнейшая австрийская компания по добыче ископаемого топлива, государственная OMV, вынесла арбитражное решение против "«Газпром экспорта» за нерегулярные поставки газа в Германию, которые полностью прекратились еще в сентябре 2022 года.

Во вторник днем цены на газ на голландской бирже TTF упали на 0,21%, но позднее подскочили на 10,34%, поскольку на энергетических рынках наблюдалась повышенная волатильность.

OMV сообщила, что планирует зачесть это арбитражное решение в счет платежей, которые она должна «Газпром экспорт» по контракту на поставку газа в Австрию, по сути, удержав эти платежи.

«Газпром экспорт» является дочерней компанией российского газового концерна «Газпром».

Арбитражное решение было вынесено в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC), а арбитражный запрос был подан компанией OMV Gas Marketing and Trading GmbH (OGMT) еще в январе 2023 года.