В Ласнамяэ начало Адвента можно отпраздновать на восьми различных площадках

«Празднование адвента в разных микрорайонах Ласнамяэ давно стало нашей хорошей традицией. Уверена, что и в этом году мы сможем подарить на этих мероприятиях позитивные эмоции как детям, так и взрослым», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В первое воскресенье адвента, 1 декабря, свечи адвента под аккомпанемент ансамбля колокольчиков Campanelli зажгут в 13.00 на перекрестке улиц Маяка и Ласнамяэ и в 16.00 рядом с Махтраской основной школой.

Вторую свечу адвента зажгут 8 декабря в 13.00 на променаде Паэ и в 16.00 рядом с детской площадкой Катлери/Паасику. Гостей мероприятия порадует выступление детской вокальной студии «Кнопочки».

За зажжением третьей свечи адвента можно будет понаблюдать 15 декабря в 13.00 рядом с Linnamäe Maxima и в 16.00 на площадке за зданием районной управы по адресу ул. Палласти, 54. Музыкальное сопровождение в этот день обеспечит DeLight Stuudio.

Празднование адвента завершится 22 декабря в 13.00 рядом с игровой площадкой Коорти и в 16.00 на площадке по адресу ул. Юмера, 21b. Рождественские мелодии исполнит ансамбль духовых инструментов Brassical.

Поддержать праздничное настроение на всех мероприятиях адвента помогут бесплатные горячий безалкогольный глёг и пипаркооки.

Мероприятия проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамяэским приходом Святого Маркуса Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный. Продолжительность мероприятий составит около одного часа. Поскольку концерты будут проходить на открытом воздухе, организаторы призывают одеваться по погоде.