Сб, 16.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Россия нанесла ракетный удар по Николаеву (15)

Copy
После российского удара в Николаеве горит местный рынок. 15 октября 2024 года.
После российского удара в Николаеве горит местный рынок. 15 октября 2024 года. Фото: Marko Ivkov

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 997-го дня войны, 16 ноября.

Комментарии (15)
Copy

Ключевые слова

Наверх