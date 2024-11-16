Восьмираундовый поединок завершился победой Пола единогласным решением судей. 58-летний «Железный Майк» Тайсон проиграл свой первый профессиональный бой за последние 19 лет. В 2005 он завершил карьеру, но в 2024 году принял вызов от Джейка Пола - видеоблогера, неожиданно ставшего успешным боксером. Поражение в поединке с Полом стало для Тайсона седьмым в карьере. 50 боев он выиграл, из них 44 нокаутом.
Легенда бокса 58-летний Майк Тайсон проиграл бой 27-летнему блогеру Джейку Полу
Встреча Тайсона и Пола, которая стала самым ожидаемым событием в мире бокса, состоялась в пятницу вечером в городе Арлингтон (штат Техас). Трансляцию вела платформа Netflix, у которой 280 млн подписчиков по всему миру.
Традиционная перебранка на взвешивании
Накануне поединка, в четверг, Тайсон и Пол отдали дань традиции, согласно которой боксеры часто обмениваются оскорблениями или даже ударами во время взвешивания перед боем.
Тайсон подошел к Полу и неожиданно ударил его по лицу. Перед тем, как сойти со сцены, он сказал на камеру всего два слова: «Разговор окончен».
Пропустивший удар Пол назвал соперника злым маленьким эльфом, добавив: «Теперь это личное - он должен умереть».
На счету у «Железного Майка», который был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, 50 побед (44 из них окончились нокаутом) и шесть поражений. У Пола за четыре года занятия боксом — 10 побед и одно поражение. Он участвует в профессиональных поединках с января 2020 года.
При этом, благодаря известности Пола, и он, и его соперники получают за эти поединки гораздо больше профессиональных спортсменов.
В списке Forbes Джейк Пол занимает второе место среди самых высокооплачиваемых блогеров 2022 года и 46-е — среди самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года.
«У Джейка большие неприятности, — заявил Тайсон. — Он может говорить все, что хочет. Вечеринка начнется только на ринге, а там ему придется повеселиться со взрослыми парнями».
Тайсон известен как один из самых скандальных боксеров современности. Во время боя в 1997 году он откусил часть уха Эвандеру Холифилду, за что был на некоторое время лишен боксерской лицензии. В 1992 году его признали виновным в изнасиловании и приговорили к тюремному заключению, а в 1999-м он оказался за решеткой еще раз: за агрессивное поведение на дороге.
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Ради денег или самоутверждения?
В прессе появлялись разные сведения о том, какие именно суммы Тайсон и Пол должны получить за этот бой.
Сам Джейк Пол утверждал, что собирается заработать на поединке 40 млн долларов. Лондонская Times при этом писала, что каждый из боксеров получит по 20 млн, а некоторые другие СМИ сообщают, что гонорар Тайсона действительно составит 20 млн, но Полу достанется вдвое больше.
Когда-то Тайсон считался самым высокооплачиваемым боксером в истории. Как отмечает Times, он не бедствует и сейчас. Боксер — совладелец фермы в Неваде, где выращивается легальная в этом штате марихуана, а его состояние оценивается в примерно 10 млн долларов.
В 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду, которого он до этого обещал «выпотрошить как рыбу», Тайсон заявил о завершении профессиональной карьеры. «Я не буду дальше позорить спорт, проигрывая бойцам такого калибра», — заявил он.
После этого Тайсон провел несколько показательных боев (подобные встречи не санкционируются какой-либо спортивной организацией и не вносятся в послужной список). Боксера неоднократно обвиняли в том, что это были постановочные бои с предопределенным результатом.
Но встреча с Полом станет первым санкционированным поединком Тайсона за 19 лет: его проведение формально одобрили спортивные власти Техаса.
Правда, правила будут несколько видоизменены: Пол и Тайсон будут использовать более тяжелые перчатки, лучше защищающие от травм, а раунды будут продолжаться не три, а две минуты. Дуэль пройдет в восемь раундов.
Изначально поединок был запланирован на 20 июля, но его отложили: у Тайсона обострилась язва желудка. В недавнем интервью BBC Sport на вопрос о здоровье Тайсон ответил, что у него все в порядке.
В интервью Reuters Тайсон заявил, что делает это не ради денег. «Я хочу просто испытать себя», — заявил он. По его словам, ничего в его жизни после этого поединка не изменится.
Как видеоблогер стал боксером
Блогерская карьера Джейка Пола началась в начале 2010-х на уже не существующей видеоплатформе Vine. Когда сервис закрылся, у Пола было более 5 млн подписчиков. Потом он перебрался в YouTube, где на его канал подписаны более 20 млн человек.
Из-за эпатажных выходок он получил прозвище «Проблемный ребенок», которое потом закрепилось за ним и в мире бокса.
В 2018 году вместе с братом Логаном они решили провести боксерские поединки против других братьев-блогеров, KSI и Deji. Интерес аудитории был большим, и так началась серия боев Пола против других непрофессионалов, например, блогера Эсона Гиба и баскетболиста Нейта Робинсона.
В 2021-2022 году он стал выходить и против профессионалов, и победил на ринге боксеров Бена Аскрена, Тайрона Вудли (последнего — дважды) и Андерсона Сильву. Все они были значительно старше его. Потом он сразился с молодым профессиональным боксером Томми Фьюри — и проиграл.
Как отмечает Forbes, противники Пола заработали за поединки с ним больше, чем платят профессиональные боксерские организации UFC или MMA.
При этом Аманда Серрано, которую называют одной из самых великих женщин-боксеров всех времен, заработала на организованных его компанией Most Valuable Promotions (MVP) поединках больше, чем за всю карьеру.
«Я доказал всем, что люди ошибаются. Напомню: самым ненавистным и критикуемым боксером в истории бокса до того, как его полюбили, был Мухаммед Али. Так что я антигерой, и люди скоро полюбят меня, как только поймут, что я сделал для этого вида спорта и кто я на самом деле», — заявил Пол в интервью Forbes.
«Один из признаков апокалипсиса»
В спортивном мире бой между Тайсоном и Полом подвергся жесткой критике еще до того, как он состоялся.
Британский промоутер Эдди Хирн назвал поединок опасным, безответственным и неуважительным по отношению к боксу.
Журнал Sports Illustrated, который публикует «признаки апокалипсиса недели», включил событие в свою еженедельную рубрику.
Спортивный журналист Times Оуэн Слот во время беседы с боксером Ленноксом Льюисом пошутил еще об одном признаке апокалипсиса. Перед боем с Льюисом в 2002 году (который он в итоге проиграл) Тайсон обещал съесть его детей, а теперь эти же самые дети собираются ехать в Арлингтон, чтобы посмотреть шоу. Сам британский боксер на вопрос о том, что он думает о поединке, закатил глаза и сказал: «Это чушь».
На том же мероприятии пройдет бой между женщинами-боксерами Кэти Тейлор и Амандой Серрано.
Они будут бороться за пояса чемпионок мира в суперлегком весе. Это один из самых ожидаемых боев в женском боксе, и критики говорят, что несправедливо оттеснять его на второй план, потому что все внимание в этот день будет отдано шоу Тайсона и Пола.
Накиса Бидариан, сооснователь компании MVP и промоутер Пола, говорит, что его сделка с Netflix была заключена еще до того, как Тайсона выбрали в качестве противника.
«Это люди в возрасте от четырех, пяти, шести лет и вплоть до 70-ти и 80-ти, до тех, кто был фанатом Майка в девяностые и восьмидесятые. Мы считаем, что это уникальная комбинация», — так он охарактеризовал аудиторию предстоящего боя.