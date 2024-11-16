Легенда бокса 58-летний Майк Тайсон проиграл бой 27-летнему блогеру Джейку Полу

Тайсон известен как один из самых скандальных боксеров современности. Во время боя в 1997 году он откусил часть уха Эвандеру Холифилду, за что был на некоторое время лишен боксерской лицензии. В 1992 году его признали виновным в изнасиловании и приговорили к тюремному заключению, а в 1999-м он оказался за решеткой еще раз: за агрессивное поведение на дороге.

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Ради денег или самоутверждения?

В прессе появлялись разные сведения о том, какие именно суммы Тайсон и Пол должны получить за этот бой.

Сам Джейк Пол утверждал, что собирается заработать на поединке 40 млн долларов. Лондонская Times при этом писала, что каждый из боксеров получит по 20 млн, а некоторые другие СМИ сообщают, что гонорар Тайсона действительно составит 20 млн, но Полу достанется вдвое больше.

Когда-то Тайсон считался самым высокооплачиваемым боксером в истории. Как отмечает Times, он не бедствует и сейчас. Боксер — совладелец фермы в Неваде, где выращивается легальная в этом штате марихуана, а его состояние оценивается в примерно 10 млн долларов.

В 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду, которого он до этого обещал «выпотрошить как рыбу», Тайсон заявил о завершении профессиональной карьеры. «Я не буду дальше позорить спорт, проигрывая бойцам такого калибра», — заявил он.