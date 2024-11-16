Новый пакет помощи: Эстония отправит в Украину боеприпасы и другое вооружение

«Скоро 1000 дней с тех пор, как Украина сумела отстоять свою свободу от агрессора. Украина для своей защиты по-прежнему нуждается в помощи Эстонии и свободного мира. На этот раз пакет помощи составлен из резервов наших Сил обороны с учетом потребностей Украины, и при этом таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность самой Эстонии», - сказал Певкур.

Новейший пакет помощи включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.

«Этот пакет помощи не будет последним, и в ближайшее время мы откроем для эстонских предприятий ежегодную конкурсную меру поддержки, которая позволит Украине получать помощь от эстонской оборонной промышленности. Помимо помощи Украине, это также поддерживает собственную экономику и безопасность Эстонии», - добавил Певкур.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 500 миллионов евро, или 1,4% валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее, например, Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и т. д.) и сухие пайки.

Также с начала полномасштабной войны в Украине Эстония организовала обучение более 1500 украинских военных в Эстонии и за рубежом.