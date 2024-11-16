В непризнанной республике Абхазии продолжаются протесты против нового инвестиционного соглашения с Россией. Днем митингующие окружили комплекс правительственных зданий и ворвались в парламент отколовшейся от Грузии республики. Вечером после переговоров с оппозицией президент непризнанной республики Аслан Бжания заявил, что отказывается уходить в отставку и «будет работать дальше».
Президент Абхазии заявил, что «будет работать дальше». Оппозиция призвала его уйти в отставку из-за соглашения с Россией
В пятницу, 15 ноября, парламент самопровозглашенной Абхазии должен был рассмотреть новое инвестиционное соглашение с Россией. Документ вызывает у абхазов опасения, что расширение российского бизнеса в республике лишит местных заработка на туризме. Беспорядки начались еще во вторник, 12 ноября, с задержания пяти оппозиционеров, и продолжались всю неделю.
Кульминации протесты достигли в пятницу. Абхазский парламент не утвердил повестку заседания, так что сессия была отменена, но у здания собрались люди и потребовали, чтобы депутаты провели сессию и проголосовали против соглашения.
У здания парламента, передает ТАСС, собралось несколько сотен человек (абхазская оппозиция говорит о 2,5 тысячи протестующих). Они принесли флаги Абхазии и России — «в знак дружбы и поддержки укрепления абхазо–российских отношений», пишет местный телеграм-канал Respublica.
Вскоре между протестующими и силовиками начались потасовки: правоохранителей забросали яйцами и бутылками. Участники акции протаранили забор при помощи автомобиля, и попытались прорваться на территорию парламента. Силовики попытались остановить проход протестующих, подогнав к месту прорыва пожарную машину, но и ее оппозиционерам удалось остановить.
Силовики бросали в протестующих дымовые шашки и распылили слезоточивый газ. Но те продолжили прорываться к парламенту, даже когда на площади прозвучали выстрелы. Как пишет ТАСС со ссылкой на абхазский минздрав, по итогам беспорядков восемь человек были доставлены в больнице, семеро из них уже покинули медучреждение.
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На переговоры к протестующим вышел начальник личной охраны президента Абхазии Аслана Бжания, а затем - глава МВД Роберт Киут и председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия. Они пообещали передать требования собравшихся президенту. Бжания, по неподтвержденным данным, покинул здание своей администрации. В его пресс-службе заявили, что президент «находится в Сухуме и проводит встречи с руководством республики для принятия мер по стабилизации обстановки».
Протестующие полностью разобрали забор у территории парламента, а затем - и у администрации президента. В итоге они окружили весь комплекс правительственных зданий, а затем ворвались в парламент.
К митингующим стали присоединяться все больше и больше людей, местные телеграм-каналы пишут, что часть силовиков «перешла на сторону народа», и «лишь единицы из правоохранителей защищают власть».
Собравшиеся абхазы скандировали «дезертир», «отставка» и «Россия». Лидеры оппозиции настаивают, что протест направлен «не против России, а против олигархов» — как российских, так и абхазских.
Через несколько часов после начала протестов пресс-служба президента Абхазии сообщила, что администрация готовит документ об отзыве из парламента нового соглашения с Россией «с целью стабилизации обстановки в республике».
Вечером в пятницу Бжания провел переговоры с группой депутатов парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашубой: на них в том числе обсуждалось требование оппозиции об отставке президента.
После этого пресс-служба президента выложила короткое видео, на котором он говорит, что он и вице-президент, а также премьер-министр и члены правительства находятся на местах и «будут работать дальше».
Российское госагентство «РИА Новости» при этом передает, что протестующие у парламента Абхазии по-прежнему не расходятся.
Главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг в разговоре с Би-би-си напомнил, что под давлением протестующих власть в Абхазии менялась и в 2014, и в 2020 году:
«Сейчас и гадать не приходится, что будет дальше. Согласно абхазской исторической логике, если народные протестные массы входят без приглашения в президентский дворец, то это означает, что хозяин этого дворца [президент Абхазии Аслан Бжания — ред.] теряет на него моральное право.
Силовики фактически самоустранились, когда увидели настроения масс. И, в общем-то, это дело времени, наверное, сегодняшней ночи, или, может быть, завтрашнего дня, когда эта отставка [президента республики] должна состояться. По крайней мере, политического будущего у Аслана Бжания уже нет.
Президентские выборы и так были на носу [в марте 2025-го — ред.]. Теперь они, наверное, немного раньше пройдут. Главными фаворитами [будущей гонки] являются те, кто стоял во главе этих протестов — Адгур Ардзинба или Леван Микаа.
Россия, вполне возможно, будет настаивать на этом инвестиционном соглашении и дальше, какое-то соглашение будет, но не в той форме, в которой оно изложено в нынешнем документе, потому что там абсолютно нет никаких интересов абхазских. Понимание этого в целом есть у всего абхазского общества. Это было видно и по тому, что в протестах участвовали не только те, кто считается оппозицией, но и те, кто голосовал за Аслана Бжания на этих выборах. То есть в этих протестах участвовала достаточно широкая часть гражданского общества».