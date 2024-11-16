Президент Абхазии заявил, что «будет работать дальше». Оппозиция призвала его уйти в отставку из-за соглашения с Россией

На переговоры к протестующим вышел начальник личной охраны президента Абхазии Аслана Бжания, а затем - глава МВД Роберт Киут и председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия. Они пообещали передать требования собравшихся президенту. Бжания, по неподтвержденным данным, покинул здание своей администрации. В его пресс-службе заявили, что президент «находится в Сухуме и проводит встречи с руководством республики для принятия мер по стабилизации обстановки».

Протестующие полностью разобрали забор у территории парламента, а затем - и у администрации президента. В итоге они окружили весь комплекс правительственных зданий, а затем ворвались в парламент.

К митингующим стали присоединяться все больше и больше людей, местные телеграм-каналы пишут, что часть силовиков «перешла на сторону народа», и «лишь единицы из правоохранителей защищают власть».

Собравшиеся абхазы скандировали «дезертир», «отставка» и «Россия». Лидеры оппозиции настаивают, что протест направлен «не против России, а против олигархов» — как российских, так и абхазских.

Через несколько часов после начала протестов пресс-служба президента Абхазии сообщила, что администрация готовит документ об отзыве из парламента нового соглашения с Россией «с целью стабилизации обстановки в республике».

Вечером в пятницу Бжания провел переговоры с группой депутатов парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашубой: на них в том числе обсуждалось требование оппозиции об отставке президента.