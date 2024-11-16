«Яан не любит хвастаться»: нарвские политики о противостоянии Тоотса и Райк

На сегодняшний день в Нарвском горсобрании есть две фракции - фракция Respekt, которая находится в оппозиции, и фракция Narva, которая является коалиционной. Согласно новому плану Катри Райк и Михаила Стальнухина, совсем скоро в горсобрании появится еще одна фракция, главой которой станет сам Стальнухин. И именно с ней заключит коалиционный договор фракция Respekt.

Если подписание коалиционного договора состоится, будет выражен вотум недоверия текущему составу горуправы - мэру Яану Тоотсу, вице-мэрам Олегу Карпикову и Мессурме Писсаревой, а также председателю горсобрания Ирине Янович (ей вотум недоверия выдвинули еще в конце октября). Все они являются членами Центристской партии. На место нового мэра претендует Катри Райк, которая является членом Социал-Демократической партии.

По словам председателя фракции Narva Алексея Евграфова, он не представляет, как будет выглядеть совместная работа Райк и Стальнухина. «Эти коллективы пытались сотрудничать в прошлом году, но их хватило только на полгода. Разные интересы, разные мировоззренческие взгляды, предсказать исход очень сложно», - сказал Евграфов Rus.Postimees.

Он добавил, что для Катри позиция мэра является очень желанным местом, и это - главная цель ее нынешних действий. «Вопрос не в том, чтобы стать мэром, а чтобы успешно им работать, воплощать в жизнь проекты. При той структуре, которая сейчас есть в городе, это невозможно», - сказал политик.

Евграфов подчеркнул, что Тоотс на посту мэра пытался сделать для города многие вещи и на уровне министерств, и на уровне правительства. «Но, к сожалению, Яан не очень любит хвастаться и говорить о том, что уже было сделано, а это для политика необходимо», - уверен лидер фракции Narva.

Руководитель фракции Respekt Яна Кондрашова считает, что риски в совместной работе с фракцией Стальнухина, безусловно, существуют. «Команда большая, разношерстная, поэтому, учитывая опыт и ошибки предыдущих коалиций, мы будем искать компромиссы. Будем надеяться, что до выборов нам удастся слаженно работать», - сказала Кондрашова.

Она добавила, что все депутаты взрослые люди, и среди них нет никаких межличностных конфликтов. Есть профильные вопросы, мнения касательно которых полярно расходятся. «Поэтому будут сложные моменты, когда нужно будет искать общий знаменатель, и тут вся ответственность ложится на плечи лидеров, которые должны будут вести свои команды к компромиссу», - уверена депутат.