Что происходит? Экономика падает, но у жителей Эстонии становится все больше активов

Банк Эстонии с 2004 года собирает статистику о финансовых активах и обязательствах эстонских домохозяйств. В общих чертах можно сказать, что за эти несколько десятилетий финансовые активы эстонских домохозяйств увеличились в девять раз. Если во втором квартале 2004 года активы домохозяйств составляли 6,5 млрд евро, то ровно через 20 лет они выросли уже до 52,2 млрд евро.