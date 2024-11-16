В Эстонии есть шутка. Почему у нас такие высокие цены? Потому что мы можем себе их позволить. В шутке есть доля правды, поскольку, несмотря на экономический спад, благосостояние эстонских домохозяйств стремительно растет. К сожалению, эти активы распределяются все более неравномерно.
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Что происходит? ⟩ Экономика падает, но у жителей Эстонии становится все больше активов
Банк Эстонии с 2004 года собирает статистику о финансовых активах и обязательствах эстонских домохозяйств. В общих чертах можно сказать, что за эти несколько десятилетий финансовые активы эстонских домохозяйств увеличились в девять раз. Если во втором квартале 2004 года активы домохозяйств составляли 6,5 млрд евро, то ровно через 20 лет они выросли уже до 52,2 млрд евро.