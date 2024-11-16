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Что происходит? Экономика падает, но у жителей Эстонии становится все больше активов

Перевод: София Солдатенко
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Фото: Elmo Riig

В Эстонии есть шутка. Почему у нас такие высокие цены? Потому что мы можем себе их позволить. В шутке есть доля правды, поскольку, несмотря на экономический спад, благосостояние эстонских домохозяйств стремительно растет. К сожалению, эти активы распределяются все более неравномерно.

Банк Эстонии с 2004 года собирает статистику о финансовых активах и обязательствах эстонских домохозяйств. В общих чертах можно сказать, что за эти несколько десятилетий финансовые активы эстонских домохозяйств увеличились в девять раз. Если во втором квартале 2004 года активы домохозяйств составляли 6,5 млрд евро, то ровно через 20 лет они выросли уже до 52,2 млрд евро.

В то же время финансовые обязательства росли медленнее. Если во втором квартале 2004 года финансовые обязательства эстонских домохозяйств составляли 2,09 миллиарда евро, то 20 лет спустя их общий объем составил 14,9 миллиарда евро. Иными словами, объем кредитов увеличился чуть более чем в семь раз.

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