Фото Прощай, первая леди! Хелле Мери провожают в последний путь

В субботу, 16 ноября, утром гроб отправился в путь из дома в Кабелинеэме в церковь Святого Иакова в Виймси, где в полдень состоится прощание в кругу семьи и самых близких.

Хелле Мери

Хелле Мери родилась 14 марта 1949 года в Рапла. Она закончила театральную школу и работала в Эстонском драматическом театре. В апреле 1992 года, когда ее муж Леннарт Мери стал послом Эстонии в Хельсинки, она оставила свою актерскую карьеру.

С 6 октября 1992 года, когда Леннарт Мери стал президентом Эстонии, Хелле Мери выполняла обязанности первой леди. «Занавес поднялся, и начался спектакль. Жизнь дала свои сцены», - говорила она. В течение девяти лет она активно занималась социальной работой, поддерживала детские и семейные организации и участвовала в создании традиций и протоколов для института президента.