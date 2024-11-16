Ралли Трампа на фондовом рынке закончилось: акции фармацевтических компаний резко упали

Фондовый индекс S&P 500 в пятницу упал на 1,3%, а технологический Nasdaq - на 2,2% Промышленный индекс Доу Джонса к концу дня упал на 0,7%.

Следующее снижение процентных ставок в США ожидается в декабре, однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в четверг на конференции в Техасе, что график снижения ставок не определен. «Экономика не подает никаких сигналов о том, что нам следует поторопиться со снижением процентных ставок», - сказал Пауэлл.

Однако цены на акции многих крупных фармацевтических компаний упали после того, как избранный президент Дональд Трамп объявил, что выдвинет на пост министра здравоохранения известного критика вакцин Роберта Фрэнсиса Кеннеди.

Цена акций Eli Lilly, крупнейшей в мире фармацевтической компании по рыночной стоимости, упала в пятницу почти на пять процентов. Из производителей вакцин больше всех упала компания Moderna, акции которой к концу дня подешевели на 7,3 %. Цена акций Pfizer упала на 4,7%, Biontech - на 3,7%, а AstraZeneca - на 2,8%.