Вору чудом удалось сбежать от ротвейлера

Вчера утром на странице сообщества Тюри в социальной сети появился пост, в котором местный житель рассказал, как видел, как лишь при свете фонарика кто-то бегом покидает его территорию.

«Ты, кто сегодня ночью с фонариком на улице Кунгла возился у машин, наверное, уже понял, что на этот раз тебя спасли только твои быстрые ноги и то, что ворота были закрыты, иначе бы ты стал лакомым кусочком для ротвейлера, или ты думал, что предупреждающий знак на воротах - это просто для красоты? Следите за своим имуществом и запирайте двери машин», - говорится в сообщении.

Владелец ротвейлера пояснил, что собака на самом деле была в доме, но, вероятно, услышала что, что-то происходит снаружи. «После этого собака сама открыла входную дверь (она не была заперта на ключ - прим.ред.), после чего я проснулся и услышал рычание. Сначала я подумала, что собака уже кого-то схватила, но из окна я видел только, как кто-то убегает в свете фонарика», - уточнил хозяин.

Под тем же постом другой житель Тюри написал, что его собака вела себя аналогично на этой неделе в понедельник рано утром. «Наша собака была такой же в понедельник в пять часов утра. Какой-то человек был у ворот, и собака выпрыгнула через окно. Я тоже оставлю дверь открытой на ночь, так будет безопаснее».