Достижение климатических целей, поставленных правительством Эстонии, находится под большой угрозой, пишет вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван («Отечество»).
ВИЦЕ-МЭР ТАЛЛИННА ⟩ Государство решило отказаться от зеленого поворота?
Несколько лет назад премьер-министр Кая Каллас разыскивала по радио министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, поскольку министр внутренних дел не отвечал на телефонные звонки премьер-министра. Теперь я вынужден обратиться к премьер-министру Кристену Михалу примерно так же, через прессу: «Пожалуйста, скажите министру окружающей среды Йоко Алендер, чтобы она ответила на письма вице-мэра Таллинна».
Я шучу, но проблема на самом деле крайне серьезная, поскольку достижение климатических целей, поставленных правительством Эстонии, находится под большой угрозой.
В частности, важную роль в достижении климатических целей играет транспортный сектор, где необходимо значительно увеличить использование электромобилей. Это неизбежно требует значительных инвестиций в энергосистему - как в распределительные, так и в магистральные подстанции.
По оценкам, около половины выбросов парниковых газов в транспортном секторе Эстонии приходится на Таллинн и Харьюмаа. Чтобы сократить выбросы, согласованные в Таллинне стратегии сосредоточились на электрическом транспорте, поскольку, по мнению экспертов Таллиннского стратегического центра, он более экологичен, чем использование биодизеля. Поэтому для достижения национальных климатических целей первостепенное значение имеет решение проблем, препятствующих использованию электротранспорта в таллиннском регионе. Но знает ли само государство, сколько это будет стоить?
Мы произвели приблизительные расчеты инвестиций в электросеть, которые необходимы для полного перехода Таллинна на электрический транспорт. Эти суммы не отрадно малы, а скорее пугающе велики.
Если бы автобусный парк AS Tallina Linnatransport состоял только из электромобилей, нам потребовались бы зарядные ресурсы примерно для 400 электробусов в двух местах. В распределительной сети это будет означать дополнительную потребность в трех подстанциях, ориентировочная стоимость которых составит примерно 50-60 млн евро в текущих ценах.
Также следует учитывать, что электробусы примерно в два раза дороже бензиновых и дизельных автобусов. Стоимость приобретения 550 электробусов, необходимых только для Таллинна, в текущих ценах составит примерно 385 млн евро. Конечно, сюда добавятся троллейбусы и трамваи, но пока нам удается профинансировать соответствующие инвестиции из бюджета города Таллинна, и мы надеемся, что и в дальнейшем нам не понадобится государственная поддержка для этого.
Мы также оценили, какая электросеть необходима для перехода на использование частных автомобилей с электродвигателями в Таллинне. Это зависит от района. С появлением электромобилей инвестиционные потребности, вероятно, возникнут в первую очередь в Нымме и Пирита. Проблемы возникают и в многоквартирных домах.
В среднем многоквартирном доме есть 200-амперный предохранитель, который можно нагружать на 80 процентов, то есть можно добавить только два зарядных устройства для электромобилей.
В Таллинне и близлежащих самоуправлениях насчитывается около 10 000 квартирных товариществ. Зарядная мощность для 20 автомобилей в одном многоквартирном доме обойдется примерно в 88 000 евро, что в общей сложности составляет около 880 млн евро для инвестиций в распределительную сеть квартирных товариществ. В расчетах мы исходили из текущего количества автомобилей и не учитывали его возможное увеличение в будущем.
Помимо инвестиций в распределительную сеть, при таком росте потребления необходимо учитывать и инвестиционные потребности магистральной сети. По предварительным оценкам, они могут остаться в пределах 300-500 млн евро.
Поскольку зависимость перевозок во всем таллиннском регионе только от одного вида топлива создает большие риски в кризисных ситуациях, для снижения этих рисков необходимо учитывать необходимость дублирования систем и дополнительных контролируемых мощностей. По предварительным оценкам, эти меры могут удвоить стоимость остальных инвестиций в основные энергосистемы.
Подводя итог, можно сказать, что, по оценкам, полная электрификация транспортного сектора таллиннского региона потребует инвестиций в электросеть региона примерно в 2 млрд евро. Кроме того, город Таллинн должен закупить электробусы на 385 млн евро. Откуда должны взяться эти деньги?
К сожалению, город не в состоянии сделать такие крупные инвестиции самостоятельно, и для достижения национальных климатических целей стратегия государственного бюджета должна предусматривать не менее десяти процентов дополнительных инвестиций в электросети каждый год, или примерно 200 млн евро в год.
Основываясь на этих расчетах, 1 июля этого года я отправил письмо министру климата (которым тогда еще был нынешний премьер-министр Кристен Михал), в котором просил его на коалиционных переговорах по обсуждению стратегии государственного бюджета исходить из инвестиций в электросеть таллиннского региона в таком объеме, чтобы как частные лица, так и город Таллинн могли с уверенностью приобретать электромобили, зная, что государство может обеспечить строительство необходимой инфраструктуры для их обслуживания.
Если государство взяло на себя обязательства, то и стратегия государственного бюджета должна предусматривать их выполнение. В противном случае это не государственный план, а сказочная мечта, а подобная наивность не может быть допущена в сфере инфраструктуры.
К сожалению, никакого ответа на свое обращение от министра климата я не получил. Также я не нашел в стратегии госбюджета указаний на то, как государство намерено решать рассматриваемую проблему.
26 августа этого года я обратился к министру климата Йоко Алендер с просьбой ответить на мое предыдущее письмо и как можно скорее предоставить информацию, в какой степени государство планирует увеличить инвестиции в электросети таллиннского региона, чтобы достичь климатических целей. Эта информация важна, поскольку при разработке бюджетной стратегии города нам необходимо учитывать климатические цели и потенциальный вклад государства в достижение этих целей.
К сожалению, на это обращение я также не получил ответа. Письмо-напоминание, отправленное 9 октября, также не помогло. Вот почему теперь я должен через СМИ спросить у министра климата Йоко Алендер, планирует ли вообще государство продолжать зеленую революцию в транспортном секторе, или вызывающее замешательство молчание министра означает, что грандиозные планы, влияющие на климат всего мира, уже отброшены в сторону Министерством климата.
В электрификации нуждается не только Таллинн, но и во многом весь общественный транспорт Эстонии. Если государство обязало самоуправления, что с 2027 года более 30 процентов автобусов на окружных линиях должны работать на электричестве или водороде, то откуда должны взяться для этого деньги?