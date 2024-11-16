ВИЦЕ-МЭР ТАЛЛИННА Государство решило отказаться от зеленого поворота?

Также следует учитывать, что электробусы примерно в два раза дороже бензиновых и дизельных автобусов. Стоимость приобретения 550 электробусов, необходимых только для Таллинна, в текущих ценах составит примерно 385 млн евро. Конечно, сюда добавятся троллейбусы и трамваи, но пока нам удается профинансировать соответствующие инвестиции из бюджета города Таллинна, и мы надеемся, что и в дальнейшем нам не понадобится государственная поддержка для этого.

Мы также оценили, какая электросеть необходима для перехода на использование частных автомобилей с электродвигателями в Таллинне. Это зависит от района. С появлением электромобилей инвестиционные потребности, вероятно, возникнут в первую очередь в Нымме и Пирита. Проблемы возникают и в многоквартирных домах.

В среднем многоквартирном доме есть 200-амперный предохранитель, который можно нагружать на 80 процентов, то есть можно добавить только два зарядных устройства для электромобилей.

В Таллинне и близлежащих самоуправлениях насчитывается около 10 000 квартирных товариществ. Зарядная мощность для 20 автомобилей в одном многоквартирном доме обойдется примерно в 88 000 евро, что в общей сложности составляет около 880 млн евро для инвестиций в распределительную сеть квартирных товариществ. В расчетах мы исходили из текущего количества автомобилей и не учитывали его возможное увеличение в будущем.

Помимо инвестиций в распределительную сеть, при таком росте потребления необходимо учитывать и инвестиционные потребности магистральной сети. По предварительным оценкам, они могут остаться в пределах 300-500 млн евро.