Arco Vara: фосфорная война может угрожать рынку недвижимости Ляэне-Вирумаа

«Эстонцы по своей природе склонны к спекуляциям, а не к долгосрочной перспективе, они постоянно пытаются найти информацию о том, где рассчитывать на более быстрый рост капитала или арендной платы, чем в среднем по рынку. К сожалению, в сегодняшней рыночной ситуации относительно мало возможностей для краткосрочных спекулятивных инвестиций, поэтому следует смотреть на более долгосрочную перспективу, так как периоды быстрого роста цен на рынке недвижимости неустойчивы и поэтому случаются нечасто», - говорит Элисте.

Поскольку новый «бум» представляется маловероятным в ближайшем будущем при сегодняшней стоимости кредитов, Элисте считает, что рост капитала выше среднего может быть достигнут только в контексте определенных микролокаций, где джентрификация будет основным драйвером в ближайшие годы.

«Однако если говорить о тех участках рынка, где могут существовать факторы, препятствующие росту капитала, то это может произойти в некоторых районах округа Ляэне-Вирумаа в контексте возникновения новой так называемой фосфорной войны», - сказал он.

По словам Элисте, количество новых инвестиций на рынке аренды пока не сильно увеличилось, а поскольку предложение аренды имело тенденцию к сокращению, параллельно ожидаемому росту цен на аренду - в октябре 2024 года цены на аренду в Таллинне были в среднем на 3% выше, чем в начале года.