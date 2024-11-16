По словам Михкеля Элисте, аналитика недвижимости компании Arco Vara, увеличилось количество запросов от клиентов по поводу инвестиций в недвижимость. В то же время возникновение так называемой фосфорной войны может замедлить рост капитала в некоторых районах Ляэне-Вирумаа.
Arco Vara: фосфорная война может угрожать рынку недвижимости Ляэне-Вирумаа
«Эстонцы по своей природе склонны к спекуляциям, а не к долгосрочной перспективе, они постоянно пытаются найти информацию о том, где рассчитывать на более быстрый рост капитала или арендной платы, чем в среднем по рынку. К сожалению, в сегодняшней рыночной ситуации относительно мало возможностей для краткосрочных спекулятивных инвестиций, поэтому следует смотреть на более долгосрочную перспективу, так как периоды быстрого роста цен на рынке недвижимости неустойчивы и поэтому случаются нечасто», - говорит Элисте.
Поскольку новый «бум» представляется маловероятным в ближайшем будущем при сегодняшней стоимости кредитов, Элисте считает, что рост капитала выше среднего может быть достигнут только в контексте определенных микролокаций, где джентрификация будет основным драйвером в ближайшие годы.
«Однако если говорить о тех участках рынка, где могут существовать факторы, препятствующие росту капитала, то это может произойти в некоторых районах округа Ляэне-Вирумаа в контексте возникновения новой так называемой фосфорной войны», - сказал он.
По словам Элисте, количество новых инвестиций на рынке аренды пока не сильно увеличилось, а поскольку предложение аренды имело тенденцию к сокращению, параллельно ожидаемому росту цен на аренду - в октябре 2024 года цены на аренду в Таллинне были в среднем на 3% выше, чем в начале года.
Однако до сих пор рост цен на аренду был довольно сдержанным, и ни общая экономическая ситуация, ни все еще довольно оптимальный уровень предложения не способствовали возможному ускорению их роста.
«Учитывая, что в ближайшее время на рынке недвижимости вряд ли произойдет значительное увеличение числа сделок купли-продажи, а кредиты остаются дорогими, объем новых инвестиций в аренду будет оставаться низким, по крайней мере, в первой половине 2025 года, что указывает на сохранение тенденции к росту цен на аренду», - прогнозирует аналитик.
Однако, поскольку на рынке есть ряд мелких инвесторов, которые уже несколько лет подряд воздерживаются от новых инвестиций, а арендная плата в последнее время немного выросла, Элисте считает, что если ситуация на рынке улучшится, то во второй половине 2025 года новые инвестиции в аренду в наиболее привлекательных рыночных зонах Эстонии могут снова довольно быстро увеличиться, и поэтому более быстрый рост цен на аренду может временно сохраниться в небольших городах.