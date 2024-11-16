Президент Украины Владимир Зеленский заявил вчера, что в сотрудничестве с командой будущего президента США Дональда Трампа, хочется надеяться, удастся быстрее завершить войну, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Зеленский надеется, что с помощью команды Трампа удастся быстрее завершить войну
Этот комментарий основан на впечатлениях, которые остались у Зеленского от контактов с командой, координирующей деятельность будущего президента Трампа. При этом президент Зеленский отдельно подчеркнул важность справедливого мира. Заявление президента Зеленского имеет важное значение в том смысле, что у команды Трампа нет видимых более тесных контактов с Россией, по крайней мере, на данный момент.
С другой стороны, это очень предварительный этап формирования команды нового президента США и подготовки стратегии, а сам будущий президент Трамп воздерживается от высказывания каких-либо конкретных мыслей на темы украинского мирного процесса. Таким образом, говоря о будущем президенте США, Зеленский вовсе не высказывает мысли о том, что для Украины все идет в ожидаемом направлении.
Звонок Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц, который готовится к внеочередным выборам, поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным об Украине. Официального сообщения об этом звонке не было.
По данным немецких СМИ, канцлер призвал президента России прекратить войну и вывести войска из Украины. Сообщается, что Шольц подчеркнул необходимость начала переговоров с Украиной, а президент России также был проинформирован о готовности Германии поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
Глава правительства Германии не общался с президентом России два года. В принципе, совсем неплохо, если такое сообщение было передано в прямом устном общении. В то же время можно предположить, что общие послания были не такими простыми, как их преподносила пресса.
В России отслеживают и другие заявления канцлера Германии, на основании которых возможные выводы порой были не такими однозначными, как сделанные на основании телефонного разговора. Германия на этой неделе объявила о поставке в Украину в этом году еще одной системы ПВО IRIS. Помощь Германии в наращивании ПВО Украины очень важна и незаменима.
Россия решила отреагировать и со своей стороны опубликовала обзор разговора с канцлером Германии. По словам России, российская сторона объяснила, что война против Украины началась из-за агрессивной политики НАТО в отношении России. Территориальные требования России относительно Украины были повторены и властям Германии. В то же время Россия хотела создать впечатление, что Германия заинтересована в установлении постоянного политического контакта с Россией на высоком политическом уровне.
Немецкие источники утверждают, что телефонный звонок, инициированный Германией, был скоординирован с США и другими крупными сторонниками Украины, и что Шольц теперь планирует поговорить с президентом Украины. Трудно поверить, что в нынешней политической ситуации таким образом можно создать какую-либо постоянную инициативу.
Первоначальный комментарий президента Зеленского заключался в том, что никаких соглашений «Минск-3» не будет (это был бы вариант повторного замораживания конфликта).
Президент Украины и МИД отмечают, что после выступления канцлера Германии может пойти лавина телефонных звонков президенту России, и последний почувствует, что вышел из изоляции. Подводя итог, можно рассудить, что если российский президент окажется под дипломатическим и информационным давлением со стороны сильных сторонников Украины, то тогда проблем не будет.
Норвегия взяла пример с Дании
Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Норвегию и заявил, что в будущем Норвегия будет финансировать производство вооружения для украинской армии в Украине так же, как это делает Дания. Также было объявлено, не раскрывая подробностей, что Норвегия тоже будет инвестировать в оборонную промышленность Украины.
В Украине есть свои аналитические центры и исследовательские институты, а вчера заметным сделался и еще один эксперт, который продолжал говорить о необходимости Украины обзавестись ядерным оружием. По мнению директора Исследовательской сети «Новая геополитика» Михаила Самуся, это необходимо сделать, если Украина не станет членом НАТО. По его словам, ядерное оружие будет прежде всего политическим инструментом выживания в серой зоне.
Это самая главная мысль Самуся - о том, что вне НАТО Украина оказалась бы в серой зоне, и выжить в серой зоне сегодня уже невозможно. В этом русле он логично продолжает, что если Украине не будет гарантирована международная защита, то Украина должна защищаться исходя из своих национальных интересов, а не просто пытаться кому-то угодить.
Северокорейский фактор
Северная Корея провела в СМИ кампанию по поводу взятия армией на вооружение ударных дронов. От Reuters мы узнаем, что лидер Северной Кореи лично участвовал в испытаниях дронов и отдал заказ на их серийное производство. Это прежде всего информационная кампания, целью которой является усиление сдерживания в регионе, в то время как КНДР перебрасывает свои войска и вооружение для участия в войне России против Украины.
В целом ускоренное развитие беспилотников связано с активизацией военного сотрудничества Северной Кореи и России. С другой стороны, можно предположить, что Северная Корея сама разрабатывает такой потенциал. Можно ожидать увеличения количества воздушных провокаций в направлении Южной Кореи с целью проверки возможностей противовоздушной обороны и реагирования другой стороны.
США, Япония и Южная Корея выступили с совместным заявлением, осуждающим военное участие Северной Кореи в агрессии России против Украины. Министр иностранных дел Японии прибыл в Киев с визитом. Вероятно, в ближайшее время прояснится что-то более конкретное в плане поддержки Украины как противовеса деятельности Северной Кореи.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении ПВО 34 беспилотников на территории России, преимущественно в регионах у северной границы Украины. В российских соцсетях появились сообщения об атаке дронов на склад нефтепродуктов в Калужской области.
Россия продолжала наносить удары с помощью иранских дронов, однако за последние дни количество задействованных в атаках дронов сократилось более чем вдвое. Для России в данный момент кажется важным, чтобы полномасштабные воздушные удары осуществлялись в Киеве, Запорожье, Харькове и Одессе.
Положение на поле боя
На фронтах количество атак российской армии вновь возросло до среднего уровня предыдущих недель. Из-за неблагоприятной погоды активность ВВС армии РФ снизилась.
В Курской области продолжаются очень интенсивные бои. Есть сообщения об улучшении позиций войск с обеих сторон. Наступающей стороной по-прежнему является российская армия, но она не смогла добиться решающего успеха.
На харьковском направлении активность атак российской армии на прошлой неделе оставалась несколько выше, чем обычно в предыдущие два месяца. Бои не привели к изменению ситуации.
На направлении городов Купянск и Лиман наступательная активность российской армии была высокой, однако атаки не принесли результатов. На направлении Северска удары российской армии имеют низкую интенсивность.
Менее напряженные позиционные бои развернулись в районе Бахмута. Городские бои в Торецке продолжались без серьезных изменений обстановки.
На направлении Покровска интенсивность наступления российской армии не снизилась. По состоянию на вчерашний день точных сообщений о наступлении российских частей нет.
Темп обстрелов к юго-западу от Донецка также не снизился. По сравнению с сентябрем и октябрем российская армия в последние недели непрерывно использовала в атаках бронетанковые части, что указывает на стремление добиться более быстрого прорыва. Украинцы местами сдали позиции, но в целом оборона выдержала.
На Южном фронте российская армия вчера бездействовала. Бои в Приднепровье продолжаются с привычной интенсивностью.
Раскрытие шпиона
СБУ поймала «крота» (агента), действовавшего в структуре спецназа в звании подполковника, и работавшего на Россию. Это случай так называемого законсервированного («спящего») агента. По данным СБУ, коллаборационист был «активирован» весной 2024 года, однако завербован человек наверняка был до начала полномасштабного наступления.
Вербовка осуществлялась через родственников агента, проживающих в России, с которыми он поддерживал постоянный контакт. Агент должен был передавать информацию о спецоперациях Украины, готовящихся к осуществлению в тылу России. Вероятно, в силу своего положения он в основном передавал информацию о деятельности, происходящей на юге Украины и нацеленной на операции в оккупированном Крыму.