Норвегия взяла пример с Дании

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Норвегию и заявил, что в будущем Норвегия будет финансировать производство вооружения для украинской армии в Украине так же, как это делает Дания. Также было объявлено, не раскрывая подробностей, что Норвегия тоже будет инвестировать в оборонную промышленность Украины.

В Украине есть свои аналитические центры и исследовательские институты, а вчера заметным сделался и еще один эксперт, который продолжал говорить о необходимости Украины обзавестись ядерным оружием. По мнению директора Исследовательской сети «Новая геополитика» Михаила Самуся, это необходимо сделать, если Украина не станет членом НАТО. По его словам, ядерное оружие будет прежде всего политическим инструментом выживания в серой зоне.

Это самая главная мысль Самуся - о том, что вне НАТО Украина оказалась бы в серой зоне, и выжить в серой зоне сегодня уже невозможно. В этом русле он логично продолжает, что если Украине не будет гарантирована международная защита, то Украина должна защищаться исходя из своих национальных интересов, а не просто пытаться кому-то угодить.

Северокорейский фактор