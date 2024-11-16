В Финляндии водители такси собираются бойкотировать Bolt

Один из организаторов бойкота Назим Алсаев указывает, что компания не собирается менять условия для сотрудников.

Водители, которые планируют отказаться от сервиса Bolt, намерены перейти на Uber и Good Way, которые, по словам Алсаева, предлагают лучшие условия.

Региональный менеджер Bolt Микаэл Уусивуори сказал Yle, что в компании понимают обеспокоенность некоторых водителей, но, по его словам, между политикой Bolt и традиционными перевозчиками, нет разницы.

Всего в Финляндии на данный момент агрегатор Bolt используют 500–600 водителей.