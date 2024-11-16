Российский корабль-шпион замечен в Ирландском море в районе прокладки важных подводных кабелей

Судно было замечено в четверг в Ирландском море, к востоку от Дублина и юго-западу от острова Мэн, в ирландских экономических водах в 5-7 километрах к северу от кабелей, соединяющих Ирландию и Великобританию.

Около трех часов утра в пятницу судно LÉ James Joyce ВМС Ирландии направило официально зарегистрированное военно-морское судно подводной разведки за пределы ирландской экономической зоны, а ВВС остались следить за движением судна на юг. Была предпринята попытка связаться с экипажем судна до того, как оно покинуло экономическую зону, но она не увенчалась успехом, сообщает The Guardian.

Ирландские вооруженные силы также заметили, что судно использовало три беспилотника над ирландскими водами, очевидно, для сбора разведывательной информации.

Судно также было замечено в понедельник и вторник к западу от Корка, где расположены кабели, соединяющие Ирландию и Францию, некоторые из которых проходят через Атлантику.

В минувшие выходные военно-морские и военно-воздушные службы Норвегии, США, Франции и Великобритании засекли одно и то же судно, идущее через Ла-Манш вместе с военным кораблем «Адмирал Головко» и танкером «Вязьма». Британские военные корабли следили за судами на протяжении всего их прохождения через Ла-Манш. Затем они были переданы французам для сопровождения. Британский флот также отследил еще одно российское судно, направлявшееся на север в Балтийское море.

Этот инцидент вновь вызвал обеспокоенность по поводу безопасности подводных кабелей, проходящих между Ирландией и Великобританией. По ним передается глобальный интернет-трафик для таких крупных технологических компаний, как Google и Microsoft, штаб-квартиры которых расположены в Ирландии.

«В очередной раз мы видим, как российский флот проверяет оборону Западной Европы. Это еще один тревожный сигнал, в котором мы не нуждаемся, о том, что Ирландии необходимо укреплять свой военно-морской потенциал и партнерские отношения в области морской безопасности в Европе», - сказал в интервью изданию Examiner доцент Университетского колледжа Дублина Эдвард Берк.

В то же время британские силы обороны вели наблюдение за другими российскими судами у восточного побережья. Британские истребители также поднялись в небо в четверг, чтобы следить за российским самолетом-шпионом, пролетевшим вблизи воздушного пространства Великобритании, сообщило Министерство обороны.