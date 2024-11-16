Продавцов несуществующих телефонов наказали условными сроками

В большинстве случаев мошеннических транзакций мобильные телефоны выставлялись на продажу через платформу Marketplace в Facebook, и после осуществления денежного перевода покупатель не получал ни товара, ни уплаченной за него суммы.

22 октября в Валгаском судебном доме была осуждена женщина 2002 года рождения. Она была приговорена к одному месяцу тюремного заключения, при этом наказание не будет приведено в исполнение, если женщина не совершит новое преступление во время годичного испытательного срока и выполнит требования и обязательства испытательного срока.