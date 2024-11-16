Сб, 16.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Продавцов несуществующих телефонов наказали условными сроками

Перевод: Павел Соболев
Copy
Мошенники получали деньги за телефоны, которых у них на самом деле не было. Иллюстративное фото.
Мошенники получали деньги за телефоны, которых у них на самом деле не было. Иллюстративное фото. Фото: Kaido Einama

В октябре суд наказал троих мошенников с вильяндискими корнями, которые выманивали у людей деньги, продавая в интернете товары, которые они в действительности не планировали отправлять покупателям.

В большинстве случаев мошеннических транзакций мобильные телефоны выставлялись на продажу через платформу Marketplace в Facebook, и после осуществления денежного перевода покупатель не получал ни товара, ни уплаченной за него суммы.

22 октября в Валгаском судебном доме была осуждена женщина 2002 года рождения. Она была приговорена к одному месяцу тюремного заключения, при этом наказание не будет приведено в исполнение, если женщина не совершит новое преступление во время годичного испытательного срока и выполнит требования и обязательства испытательного срока.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх