В октябре суд наказал троих мошенников с вильяндискими корнями, которые выманивали у людей деньги, продавая в интернете товары, которые они в действительности не планировали отправлять покупателям.
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Продавцов несуществующих телефонов наказали условными сроками
В большинстве случаев мошеннических транзакций мобильные телефоны выставлялись на продажу через платформу Marketplace в Facebook, и после осуществления денежного перевода покупатель не получал ни товара, ни уплаченной за него суммы.