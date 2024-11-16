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Государство продает с аукциона большой участок земли, на котором растут охраняемые виды

Перевод: Павел Соболев
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На участке рядом с Восточной окружной дорогой, выставленном на торги, растут охраняемые виды. Представители государства говорят о возможности пересадить растения в близлежащий заповедник.
На участке рядом с Восточной окружной дорогой, выставленном на торги, растут охраняемые виды. Представители государства говорят о возможности пересадить растения в близлежащий заповедник. Фото: Kristjan Teedema

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) выставляет на аукцион объект недвижимости в тартуском районе Ихасте. Объект «Ламми 13» представляет из себя земельный участок площадью 25 010 квадратных метров, расположенный вдоль Восточной окружной дороги. Он пока еще неосвоен, в будущем на нем может быть построен деловой квартал.

Стартовая цена объекта недвижимости «Ламми 13» составляет 1 150 000 евро. Согласно генеральному плану Тарту, нынешняя зеленая зона представляет собой земельный участок, предназначенный для коммерческих зданий, на котором разрешено строительство коммерческих помещений или торгово-служебных помещений высотой до трех этажей.

Ленне Ряхн-Куузик, лидер Союза жителей Ихасте, обеспокоена тем, что заросшая за годы травянистыми растениями земля может уже очень быстро быть использована для строительства, и, по ее словам, жилая и природная среда региона уже несколько ухудшилась из-за быстрого развития такой деятельности.

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