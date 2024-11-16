Совет управляющих Enefit Power возобновит работу в обновленном составе

Цель нового Совета директоров - превратить Enefit Power в компанию с четким видением, сосредоточенную на своей основной деятельности, прибыльную, экологически ответственную и конкурентоспособную.

«С субботы Станислав Игнатовец будет отвечать за направление циркулярной экономики, Рейн Пайо - за управление активами, Ханнес Рейнула - за химическую промышленность, а Тийт Хыбейыги - за финансы. Александр Ефремов продолжит руководить бизнесом по производству электроэнергии», - сказал Лаури Карп, председатель правления Enefit Power.

«Четыре члена правления - Станислав Игнатовец, Александр Ефремов, Рейн Пайо и Тийт Хыбейыги - являются руководителями, работающими в группе Eesti Energia, с сильной стратегической компетенцией и обширными знаниями о группе и своей области», - сказал Карп.

Ханнес Рейнула, имеющий 30-летний международный опыт работы в химической промышленности, вошел в новый состав правления в качестве внешнего члена Eesti Energia.

«Ханнес руководил международной химической компанией Eastman Specialties, расположенной в Кохтла-Ярве, которая производит сырье для пластмассовой промышленности и другое сырье для химической промышленности. Он обладает ценным опытом работы в высокорегулируемой химической отрасли, что поможет в реализации планов Enefit в области химической промышленности», - сказал Карп.

По словам Карgа, развитие Enefit Power включает в себя несколько важных целей. «Во-первых, нам необходимо найти технически и экономически оптимальное решение для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Эстонии. Во-вторых, сохранить мощности по добыче сланца и его разумную себестоимость на уровне, который будет поддерживать надежность снабжения Эстонии и конкурентоспособную добычу нефти. В-третьих, важно продолжать реализацию проектов по химическому преобразованию, чтобы в будущем производство Enefit Power оказывало меньшее воздействие на окружающую среду, было более перспективным и создавало большую ценность для эстонского государства», - сказал Лаури Карп, рассказывая о целях правления и предприятия.

Истекают сроки действия контрактов с членами совета директоров Арлесом Таалом, Меэлисом Голдбергом и Эркки Кайсла. «Руководители внесли значительный вклад в развитие компании, в том числе провели Enefit Power через энергетический кризис и сделали важные шаги на пути к успешному развитию химической промышленности», - сказал Лаури Карп.

Enefit Power занимается добычей горючих сланцев, производством электроэнергии и жидкого топлива, а также развитием химической промышленности будущего. Enefit Power управляется Советом директоров, состоящим из шести членов.