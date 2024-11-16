Подготовка бюджета Таллинна на 2025 год заняла около двух месяцев. Кажется, это долгий срок, но на этот раз это время было необходимо, пишет член Рийгикогу Рийна Сольман («Отечество»).
РИЙНА СОЛЬМАН ⟩ Дом человека – его крепость, и власти Таллинна теперь помогают ее защитить
Последние два года показали на государственном уровне, каковы последствия поспешных решений. Поэтому для «Отечества» было важно, чтобы все, что написано в бюджете, на самом деле было направлено на улучшение жизни и благосостояния жителей Таллинна.
Мы действительно весной пошли на коалиционные переговоры именно с этим посылом. Мы не хотели, чтобы обтекаемые разговоры и лаконичные тезисы быстро оказывались бы на бумаге. Смена власти никогда не может быть самоцелью, она должна нести в себе цель, что сделать по-другому, что сделать лучше, чем то, что делалось раньше.
На протяжении многих лет одним из значимых моментов для «Отечества» является борьба с неубранными сугробами, когда сложные погодные условия затрудняют передвижение людей и движение транспорта в целом. Точнее, до сих пор перед горожанами стояла задача по очистке тротуаров, которые фактически расположены на городской земле. Мы годами слышали страшилки о том, что это будет стоить десятки миллионов евро, но когда нынешнее правительство города действительно взялось за дело, оказалось, что на самом деле эта сумма в разы меньше. Эти деньги мы заложили в бюджет на 2025 год.
Мы также не позволяем нашим партнерам по таллиннской коалиции импортировать политику повышения налогов Тоомпеа в «нижний город». В ситуации, когда средства существования людей находятся под растущим давлением из-за роста налогов, акцизов и других сборов, особенно неуважительно просить людей платить за проживание в собственном доме.
Повышение земельного налога и отмена льготы по налогу на землю под домом - некрасивый шаг, но в Таллинне мы компенсируем жителям столько, сколько позволяет закон. К сожалению, сохранить освобождение от налога невозможно, поскольку закон, протолкнутый через Рийгикогу, не позволяет этого, но позже жители Таллинна получат назад деньги, которые они потратили на уплату наложенного на них налога.
«Отечество» - это вера в частную собственность, и мы будем ее защищать!
Но точно так же мы верим в лучшее городское пространство, где все люди, все участники дорожного движения ценятся одинаково, и ни один не считается превосходящим другого. Мне особенно близки все социальные вопросы, которые помогают людям лучше справляться с жизнью, а также инициатива «Дерево каждому таллиннцу», в рамках которой город сажает дерево за каждого рожденного маленького горожанина; программа ценит рождение детей в сложной демографической ситуации, и благодаря этому все горожане также выигрывают от более зеленого городского пространства.
Детям чуть старшего возраста мы обеспечиваем наилучшее образование. Полностью эстонское образование! Многие школьные здания в городе будут новыми, и мы снизим плату за место в детском саду на 20 евро в месяц. Повышение зарплат учителям и работникам детских садов должно компенсировать невыполненную работу государства. Таллинн сейчас идет на этот шаг, но в долгосрочной перспективе эти решения должны приниматься в сотрудничестве между городом и государством, а не так, как сейчас хочет министр образования - прописывать новые цифры зарплат, но без подтверждения государством муниципалитетам того, что на эти цели будут выделены дополнительные средства.
С большой радостью я наблюдаю и расцвет семян, посаженных в моем министерском кабинете, и открытие новых «семейных гнезд» в Таллинне - первоначально в двух районах, но планы более амбициозные. Все, что касается семей с детьми и их средств к существованию, должно быть делом сердца руководителей Таллинна.
Политика - это искусство символов, и ранее упоминались некоторые приоритеты, имеющие символическое значение для «Отечества». Но эти символы прописаны не только в бюджете. За последние месяцы мы потеряли Московскую улицу в столице Эстонской Республики, Таллиннская управа объявила годовщину мартовской бомбардировки общегородским днем памяти, а буквально на этой неделе мы дали городскому правительству задачу построить мемориал на Маарьямяги в память о «большом побеге» 1944 года. Эти решения нельзя найти в бюджетных статьях, как и планируемое переименование Русского культурного центра, но они имеют огромное значение в создании единого пространства культуры и ценностей.
Нам предстоит многое сделать. Как мы можем способствовать тому, чтобы взрослым согражданам было легче приобрести необходимый уровень разговорных навыков на эстонском языке? Как помочь всем нуждающимся семьям, детям, пожилым людям? Как добиться того, чтобы в столице Эстонии в наши общие праздники сине-черно-белые флаги развевались равномерно по всему городу, а не только в Нымме, Кристийне и местах, где проживает больше всего эстонцев?
Эстонский язык должен быть повсюду, и так будет, если в городском управлении этому будут уделять внимание. Нынешняя городская администрация этим занимается, и я благодарна за это своим коллегам.
Ясная цель «Отечества» в Таллинне – проэстонский и эстоноязычный город!