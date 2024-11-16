РИЙНА СОЛЬМАН Дом человека – его крепость, и власти Таллинна теперь помогают ее защитить

Повышение земельного налога и отмена льготы по налогу на землю под домом - некрасивый шаг, но в Таллинне мы компенсируем жителям столько, сколько позволяет закон. К сожалению, сохранить освобождение от налога невозможно, поскольку закон, протолкнутый через Рийгикогу, не позволяет этого, но позже жители Таллинна получат назад деньги, которые они потратили на уплату наложенного на них налога.

«Отечество» - это вера в частную собственность, и мы будем ее защищать!

Но точно так же мы верим в лучшее городское пространство, где все люди, все участники дорожного движения ценятся одинаково, и ни один не считается превосходящим другого. Мне особенно близки все социальные вопросы, которые помогают людям лучше справляться с жизнью, а также инициатива «Дерево каждому таллиннцу», в рамках которой город сажает дерево за каждого рожденного маленького горожанина; программа ценит рождение детей в сложной демографической ситуации, и благодаря этому все горожане также выигрывают от более зеленого городского пространства.