Эстония сыграла вничью с Азербайджаном и сохранила место в дивизионе С Лиги Наций УЕФА

Матч между Азербайджаном и Эстонией завершился со счетом 0:0. После этой игры у Эстонии стало 4 очка, Азербайджан набрал первое очко. Независимо от исхода матчей последнего тура Эстония гарантировала себя третье место в подгруппе из четырех команд, что позволит выступать в дивизионе С и в следующем розыгрыше.

Даже если Азербайджан настигнет по очкам Эстонию, в счет пойдут личные встречи, и преимущество будет на нашей стороне. Матч в Таллинне между этими сборными завершился со счетом 3:1 в пользу Эстонии.

Борьбу за первое место в подгруппе и возможность выйти в дивизион B ведут Швеция и Словакия.