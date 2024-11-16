Немецкая оппозиция: Шольц принес Путину на блюдечке пропагандистскую победу

Шольц и кремлевский хозяин поговорили в пятницу впервые почти за два года. Канцлер Германии осудил войну, но призвал обе стороны прийти к мирным переговорам, а Россию призвал вывести свои войска из Украины, сообщили в канцелярии Шольца.