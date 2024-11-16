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Немецкая оппозиция: Шольц принес Путину на блюдечке пропагандистскую победу

Перевод: Павел Соболев
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Владимир Зеленский и Олаф Шольц.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: Ralph Pache/PRESSCOV/ZUMA/Scanpix

Политические оппоненты канцлера Олафа Шольца, попавшие в вихрь политических дуновений в Германии, заявили в воскресенье, что телефонный звонок Шольца Владимиру Путину принес российскому диктатору пропагандистскую победу на подносе.

Шольц и кремлевский хозяин поговорили в пятницу впервые почти за два года. Канцлер Германии осудил войну, но призвал обе стороны прийти к мирным переговорам, а Россию призвал вывести свои войска из Украины, сообщили в канцелярии Шольца.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же обвинил Шольца в том, что он льет воду на мельницу Путина, чью изоляцию продвигают западные лидеры, и заявил, что телефонный звонок открыл ящик Пандоры.

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