Политические оппоненты канцлера Олафа Шольца, попавшие в вихрь политических дуновений в Германии, заявили в воскресенье, что телефонный звонок Шольца Владимиру Путину принес российскому диктатору пропагандистскую победу на подносе.
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Немецкая оппозиция: Шольц принес Путину на блюдечке пропагандистскую победу
Шольц и кремлевский хозяин поговорили в пятницу впервые почти за два года. Канцлер Германии осудил войну, но призвал обе стороны прийти к мирным переговорам, а Россию призвал вывести свои войска из Украины, сообщили в канцелярии Шольца.