Вопрос о том, кто виноват, является для нас принципиальным, особенно в свете преамбулы Конституции, пишет бывший государственный судья Райт Марусте (Партия реформ).
В недавней передаче Esimene Stuudio на телеканале ETV журналист Мирко Оякиви спросил у премьер-министра Кристен Михала, «в чем они виноваты», подразумевая планируемое лишение права голоса на местных выборах граждан Российской Федерации и Беларуси (но, возможно, и лиц без гражданства).
Точнее, речь в таком случае вообще-то шла бы о коррекции электората, которую каждая страна вольна проводить сама, решая, почему и когда она хочет это сделать. Война происходит в непосредственной близости от нас, и, как показывает сегодняшняя Украина и наш исторический опыт, против Украины были использованы не только военная сила или угроза ее применения, но и все средства, включая «пятую колонну».
Связывание вопроса с термином «вина» неуместно и неадекватно в данном контексте.
Эстонское государство постоянно корректирует и регулирует использование конституционных прав людей, будь то свобода слова, объединений или передвижения, право пользования собственностью и т. д. и т. п. Многие могут говорить, что «в чем они виноваты», что использование каких-то основных прав и свобод уже не то, как раньше, что оно было ограничено или заменено другой возможностью и т. д.
Мы могли и должны были спросить, в чем виновата Украина, когда Россия с ее огромной военной мощью убивает украинцев, депортирует детей, разрушает города и дома и т. д., и хочет не больше и не меньше, чем утраты украинской государственности, языка и культуры. По мнению Путина и его штаба, Украина, похоже, виновата в том, что украинцы хотят жить как свободная нация, которая сама определяет свой образ жизни.
Мы тоже хотим жить как свободная нация, которая сама демократическим путем и с одобрения большинства народа определяет условия организации своей жизни и принятия решений. Для нас, особенно в свете преамбулы Конституции, это принципиальный вопрос.
Ведущий как бы намекнул на недопустимость коллективной вины. С помощью своих вопросов и отдельных примеров. Контекст создался и разговор повелся в русле возможной «вины» эстонского государства, а не о деятельности граждан России и Беларуси в Украине в сравнительной степени. Почему так вышло?
Напомним, что коллективную вину, стыд и ответственность также пришлось нести многим подданным немецкого нацистского государства, которые не разделяли и не поддерживали национал-социализм в Германии. Они это поняли и вытерпели, им это было унизительно и больно, но немецкое общество это пережило и исцелилось.
Если наше народное представительное собрание, то есть Рийгикогу, из-за своей раздробленности и противодействия некоторых фракций не может прийти к решению, что и как делать, то единственным решением в этой ситуации является проведение референдума. Мы это уже практиковали, и референдум дал бы единый и ясный ответ, после чего этот вопрос был бы снят с обсуждения.