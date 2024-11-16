В недавней передаче Esimene Stuudio на телеканале ETV журналист Мирко Оякиви спросил у премьер-министра Кристен Михала, «в чем они виноваты», подразумевая планируемое лишение права голоса на местных выборах граждан Российской Федерации и Беларуси (но, возможно, и лиц без гражданства).

Точнее, речь в таком случае вообще-то шла бы о коррекции электората, которую каждая страна вольна проводить сама, решая, почему и когда она хочет это сделать. Война происходит в непосредственной близости от нас, и, как показывает сегодняшняя Украина и наш исторический опыт, против Украины были использованы не только военная сила или угроза ее применения, но и все средства, включая «пятую колонну».

Связывание вопроса с термином «вина» неуместно и неадекватно в данном контексте.

Эстонское государство постоянно корректирует и регулирует использование конституционных прав людей, будь то свобода слова, объединений или передвижения, право пользования собственностью и т. д. и т. п. Многие могут говорить, что «в чем они виноваты», что использование каких-то основных прав и свобод уже не то, как раньше, что оно было ограничено или заменено другой возможностью и т. д.