По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам дожди.
В воскресенье в Эстонии ожидаются мокрый снег и сильный ветер
Ветер юго-западный и западный, 6-13, порывами до 18, на островах и побережье 12-17, порывами до 24 м/с. После полуночи ветер вдали от побережья немного уляжется. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, также возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11, порывами до 17, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.