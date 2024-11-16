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В воскресенье в Эстонии ожидаются мокрый снег и сильный ветер

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Мокрый снег в Таллинне. Иллюстративное фото.
Мокрый снег в Таллинне. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам дожди.

Ветер юго-западный и западный, 6-13, порывами до 18, на островах и побережье 12-17, порывами до 24 м/с. После полуночи ветер вдали от побережья немного уляжется. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, также возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11, порывами до 17, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.

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