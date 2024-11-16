В Таллинне задержан пьяный водитель, угрожавший другому участнику движения пневматическим пистолетом

Сегодня вечером, примерно в 16.35, человек, ехавший на автомобиле по улице Лийвалайя, сообщил о двигавшемся по извивающейся траектории Volkswagen Passat, водителю которого он сделал замечание в связи с подозрительной манерой вождения. Через некоторое время рядом с его машиной снова оказался этот самый Volkswagen, и его водитель показал в окно предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Полиция отреагировала на вызов большими силами, и уже через пять минут подозрительный Volkswagen был остановлен на автобусной остановке «Крейцвальди» на Нарвском шоссе. 26-летний мужчина, управлявший автомобилем, ранее известный полиции, оказался в состоянии алкогольного опьянения, а в его машине также был обнаружен пневматический пистолет.

Урмет Тамбре, оперативный руководитель Пыхьяской префектуры, пояснил, что, к сожалению, события, связанные с огнестрельным оружием, становятся все более распространенной проблемой для полиции: «Только в начале недели нам пришлось реагировать на случай, когда нам сообщили об огнестрельном оружии после стрельбы в парке Фальги. Как обычный человек не может отличить настоящее оружие от стартового в темноте или по звуку выстрела, так и полицейские не могут».

«Для нас такие вызовы - это вызовы с высочайшим уровнем опасности, и мы всегда реагируем на них исходя из того, что у злоумышленника есть настоящее огнестрельное оружие. Это означает, что сотрудники полиции готовы применять огнестрельное оружие, чтобы обеспечить безопасность окружающих людей, а также свою безопасность. Зачастую главные герои таких историй бывают пьяны, и, к сожалению, бывали случаи, когда полицейскому приходилось стрелять в человека, размахивающего пистолетом и не подчиняющегося приказам», - добавил Тамбре.

В отношении мужчины, управлявшего автомобилем Volkswagen, возбуждено уголовное дело.