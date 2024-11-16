Объясняет врач таллиннской клиники: что вызывает повышенное потоотделение и как его уменьшить?

Чрезмерное потоотделение, или гипергидроз, поражает примерно три процента населения, вызывая значительные эмоциональные и социальные трудности, а также профессиональные проблемы. Встречается эта проблема в равной степени у мужчин и женщин, чаще всего в возрасте от 20 до 60 лет. «Проблема усугубляется чрезмерной активностью нервной системы, что приводит к выбросу избыточного количества ацетилхолина и увеличению выработки пота», - объясняет доктор Эрберг.

«Инъекции ботулина блокируют нервные импульсы, предотвращая выброс ацетилхолина, который уменьшает потоотделение. Инъекции ботулина часто применяют, когда другие препараты недостаточно эффективны, поскольку инъекции ботулина приносят долговременное облегчение», - говорит врач.

Доктор Эрберг замечает, что перед процедурой инъекции ботулина следует выяснить, может ли причина повышенного потоотделения быть побочным эффектом какого-либо заболевания или лекарства. Если нет, процедуру можно выполнить. «Инъекции ботулина могут вызвать небольшой дискомфорт, особенно в чувствительных областях, таких как ладони и подошвы ног, где для облегчения боли часто используются местные анестетики. Инъекции в подмышечную область обычно переносятся лучше, вызывая лишь легкое покалывание», - говорит доктор Эрберг.

После процедуры рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок и жарких помещений в течение как минимум 24 часов, чтобы уменьшить возможный дискомфорт.

Эффект от инъекций ботулина обычно сохраняется на срок от шести месяцев до года, поэтому может потребоваться повторение процедуры один или два раза в год. «Частота инъекций зависит от человека и интенсивности потоотделения. Многим пациентам лечение, применяемое два раза в год, приносит длительное облегчение», - добавляет доктор Эрберг.