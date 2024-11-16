Центральная избирательная комиссия утвердила итоговый протокол не признанных оппозицией и президентом Грузии парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Подведение итогов выборов проходило на фоне очередного протеста у здания комиссии, во дворе которой были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
«Черное пятно» – грузинский ЦИК подвел итоги спорных и исторических выборов
Итоговый протокол на заседании комиссии зачитал секретарь ЦИК Георгий Джавахишвили. Озвученные им цифры подтвердили предварительные результаты ЦИК, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» остается у власти на четвертый срок. Правящая партия теперь уже по итогам выборов получает в парламенте 89 из 150 мандатов.
Кроме правящей партии в парламент проходят четыре оппозиционные силы - три оппозиционных альянса и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария.
«Итоговый протокол составлен. Этим фактически избирательный период завершен», - заявил после подписания протокола председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
Между тем с оглашенными результатами не соглашается ни одна из получивших мандаты оппозиционных сил.
Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов и надеется на международное расследование нарушений на выборах 26 октября, выражая недоверие следственным органам и судебной системе Грузии.
Тотальной фальсификацией назвала выборы 26 октября и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Акции и шествия в знак протеста против результатов выборов проходят в Грузии почти ежедневно.
«Черное пятно»
У здания ЦИК в день заседания собрался немногочисленный, но шумный протест.
Участники акции в знак протеста стучали по забору ЦИК, за которыми стояли правоохранители.
На решетках забора они оставляли стикеры с надписями: «Восстань против российского режима» и «Украли! Сфальсифицировали! Не смиряйся!»
После завершения заседания комиссии протестующие двинулись шествием по аллее Агмашенебели, стараясь перекрыть автомобильное движение.
Сообщается о задержании за административные нарушения троих участников акции.
Шумно было и в зале заседания. На несколько минут заседание пришлось прервать, так как вскоре после его начала представитель оппозиции Давид Киртадзе плеснул в председателя темной жидкостью.
«Ты позор, ты позор нашей страны, ты - черное пятно!» - обращался он к Каландаришвили, после того как тот не дал ему закончить выступление.
На кадрах видно, как Киртадзе берет со стола стакан и выплескивает жидкость в направлении Каландаришвили. После этого заседание комиссии было прервано.
Каландаришвили вернулся в зал заседания с перевязанным глазом. В МВД в связи с инцидентом начали расследование на основании обращения ЦИК. В ведомстве заявили, что оно ведется по статье 118 УК Грузии - об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью.
Черное пятно стало символом протеста против фальсификации выборов 26 октября.
По словам наблюдателей и оппозиционеров, одним из массово фиксируемых нарушений на выборах было нарушение тайны голосования, так как на обратной стороне бюллетеней можно было увидеть след маркера, которым избиратели помечали партии.
Речь идет об участках, где голосование проходило с помощью электронных устройств, а это примерно 90% избирательных участков в Грузии. Наблюдатели безуспешно, в том числе через грузинские суды, пытались добиться аннулирования результатов голосования на этих участках.
В ЦИК нарушение тайны голосования категорически отрицали, утверждая, что специальная рамка, в которую вкладывался бюллетень, обеспечивала тайну голосования.
О нарушениях в очередной раз напомнили наблюдатели и в преддверии заседания ЦИК.
Организации, проводившие наблюдение за выборами - «Справедливые выборы», «Грузинская ассоциация молодых юристов» и коалиция неправительственных организаций «Мой голос» — призвали не подводить итоги выборов 26 октября и провести выборы заново.
В совместном заявлении организаций отмечается, что как в предвыборный период, так и в день голосования происходили систематические и организованные нарушения для обеспечения победы на выборах правящей партии.
«Все три независимые наблюдательные миссии заключают, что парламентские выборы 26 октября 2024 года не были демократическими, свободными и справедливыми и их результаты не могут считаться истинным выражением воли грузинского избирателя», - говорится в распространенном организациями заявлении.
В правящей партии утверждают, что выборы прошли на высоком уровне - свободно, справедливо и демократично.
По Конституции Грузии первое заседание вновь избранного парламента должно пройти не позднее 10-го дня со дня официального объявления результатов выборов. Его назначает президент.
Представители грузинских властей уже заявили, что, в случае, если президент Зурабишвили этого не сделает, новый парламент все равно соберется.
Провести заседание правящая партия сможет и без участия оппозиции, так как, по законодательству, для этого нужно большинство депутатов полного состава парламента.