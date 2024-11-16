«Черное пятно» – грузинский ЦИК подвел итоги спорных и исторических выборов

Акция протеста у здания ЦИК Грузии. 16 ноября 2024 года. Фото: VANO SHLAMOV/AFP

Шумно было и в зале заседания. На несколько минут заседание пришлось прервать, так как вскоре после его начала представитель оппозиции Давид Киртадзе плеснул в председателя темной жидкостью.

«Ты позор, ты позор нашей страны, ты - черное пятно!» - обращался он к Каландаришвили, после того как тот не дал ему закончить выступление.

На кадрах видно, как Киртадзе берет со стола стакан и выплескивает жидкость в направлении Каландаришвили. После этого заседание комиссии было прервано.

Каландаришвили вернулся в зал заседания с перевязанным глазом. В МВД в связи с инцидентом начали расследование на основании обращения ЦИК. В ведомстве заявили, что оно ведется по статье 118 УК Грузии - об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью.

Черное пятно стало символом протеста против фальсификации выборов 26 октября.

По словам наблюдателей и оппозиционеров, одним из массово фиксируемых нарушений на выборах было нарушение тайны голосования, так как на обратной стороне бюллетеней можно было увидеть след маркера, которым избиратели помечали партии.

Речь идет об участках, где голосование проходило с помощью электронных устройств, а это примерно 90% избирательных участков в Грузии. Наблюдатели безуспешно, в том числе через грузинские суды, пытались добиться аннулирования результатов голосования на этих участках.

В ЦИК нарушение тайны голосования категорически отрицали, утверждая, что специальная рамка, в которую вкладывался бюллетень, обеспечивала тайну голосования.