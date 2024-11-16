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Нападение на территории училища в Китае: восемь погибших, вдвое больше пострадавших

Перевод: Павел Соболев
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Одна из улиц Исина. Фото не связано с нападением на людей в одном из училищ Исина.
Одна из улиц Исина. Фото не связано с нападением на людей в одном из училищ Исина. Фото: Christian Shepherd / Reuters / Scanpix

В субботу в профессиональном училище на востоке Китая произошло нападение с использованием холодного оружия. В результате полученных ударов ножом 8 человек погибли и 17 получили ранения; подозреваемый в преступлении был задержан на месте, сообщила полиция.

Нападение произошло вечером в Профессиональном училище искусств и технологий в городе Исин в провинции Цзянсу, сообщила полиция Исина и подтвердила число погибших.

По данным полиции, подозреваемым является 21-летний бывший студент, который должен был окончить училище в этом году, но провалил экзамены.

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