Нападение на территории училища в Китае: восемь погибших, вдвое больше пострадавших

Одна из улиц Исина. Фото не связано с нападением на людей в одном из училищ Исина.

В субботу в профессиональном училище на востоке Китая произошло нападение с использованием холодного оружия. В результате полученных ударов ножом 8 человек погибли и 17 получили ранения; подозреваемый в преступлении был задержан на месте, сообщила полиция.