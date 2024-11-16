В субботу в профессиональном училище на востоке Китая произошло нападение с использованием холодного оружия. В результате полученных ударов ножом 8 человек погибли и 17 получили ранения; подозреваемый в преступлении был задержан на месте, сообщила полиция.
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Нападение на территории училища в Китае: восемь погибших, вдвое больше пострадавших
Нападение произошло вечером в Профессиональном училище искусств и технологий в городе Исин в провинции Цзянсу, сообщила полиция Исина и подтвердила число погибших.