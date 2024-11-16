Эстонский фильм ждал триумф на фестивале в Ханое

Ханойский кинофестиваль проводился в 7-й раз, он проходил с 7 по 11 ноября. Торжественное открытие и закрытие мероприятия, которое претендует на звание крупного фестиваля в регионе, состоялось в недавно построенном Новом оперном театре Ханоя. В фестивале приняли участие 117 фильмов из 51 страны. Главный приз фестиваля получила картина иранского режиссера Маджида-Резы Мостафави «Крепкий панцирь».

В состав жюри вошли продюсер Уильям Пфайффер, киновед и критик Терез Винце, режиссер и сценарист Чартчай Кетнуст, режиссер и сценарист Софи Линненбаум, а также актриса и продюсер Хуа Ви Ван.

«Приятный сюрприз от жюри с очень разнообразным интернациональным составом, что подтверждает, что фильм «читаем», несмотря на очень разные культурные коды людей. «Бива», конечно, не фильм, который просто объединяет людей обычного вкуса, но две награды за фильм показывают, что он, должно быть, очень глубоко тронул некоторых лиц, принимающих решения», - говорит режиссер Марко Раат, который рад такому признанию.

Кадр из нового фильма Марко Раата. Фото: Allfilm

Одновременно с фестивалем в Ханое фильм также был показан на фестивале Baltic Films в Нью-Йорке, вскоре он появится в программе фестиваля European Film Showcase Американского института кино (AFI) в США. «8 лиц озера Бива» также номинирован на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

«Восемь лиц озера Бива» Раата - это фильм, переводящий старые японские истории любви на язык печалей и желаний рыбаков с Чудского озера и их детей. Душевное состояние главных героев фильма рассматривается через восемь восточных поэтических мотивов: возвращающиеся домой парусники, метеорологическое послесвечение, первый снег, ночной дождь, осеннее полнолуние, храмовый колокол, внезапный порыв ветра, улетающие дикие гуси. Фильм основан на одноименной книге, опубликованной в 1911 году немецким японофилом Максом Даутендеем, которая была издана на эстонском языке в издательстве Looming в 2005 году. В 2024 году книга была переиздана.

Режиссер и сценарист фильма - Марко Раат. Оператор фильма - Стен-Йохан Лилль, художница - Кристина Лыук, художник по костюмам - Реэт Аус, гример - Лийси Пыллумаа, монтажер - Яак Оллино Ин, композитор - Якоб Юкам, звукорежиссер - Карри Нийниваара. В фильме звучит музыка финского исполнителя Lyyt.