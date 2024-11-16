В субботу как материковая часть Эстонии, так и острова получили от Агентства окружающей среды штормовое предупреждение первого уровня. В итоге сильный ветер повалил деревья на дороги, сотни домов остались без электричества.
Шторм повалил деревья на дороги, без света остались почти 700 домохозяйств
По данным Elektrilevi по состоянию на 21.50, около 700 домов в Эстонии из-за штормового ветра остались без света, из них 65 - в Харьюмаа, 38 - в Ляэне-Вируммаа, 206 - в Ида-Вирумаа, 75 - в Ярвамаа, 183 - в Йыгевамаа и 90 - в Вильяндимаа.
Метеослужба еще в субботу утром сообщила, что юго-западный ветер продолжит усиливаться, и к вечеру на материковой части порывами сила ветра будет достигать 16-21 м/с, на побережье - до 25 м/с.
Еще более сильный ветер был обещан в Финском заливе - порывами до 27 м/с. Поэтому для Финского залива было объявлено погодное предупреждение второго, еще более опасного уровня.