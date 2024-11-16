Шторм повалил деревья на дороги, без света остались почти 700 домохозяйств

По данным Elektrilevi по состоянию на 21.50, около 700 домов в Эстонии из-за штормового ветра остались без света, из них 65 - в Харьюмаа, 38 - в Ляэне-Вируммаа, 206 - в Ида-Вирумаа, 75 - в Ярвамаа, 183 - в Йыгевамаа и 90 - в Вильяндимаа.

Метеослужба еще в субботу утром сообщила, что юго-западный ветер продолжит усиливаться, и к вечеру на материковой части порывами сила ветра будет достигать 16-21 м/с, на побережье - до 25 м/с.

Еще более сильный ветер был обещан в Финском заливе - порывами до 27 м/с. Поэтому для Финского залива было объявлено погодное предупреждение второго, еще более опасного уровня.