В субботу, 16 ноября, вечером в Таллинне в результате ДТП пострадала 23-летняя девушка.
В Таллинне водитель сбил девушку и бросил ее на дороге
Вчера в 20.51 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП у дома на Мяннику-теэ, 115, где автомобиль Toyota Avensis на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившую дорогу 23-летнюю девушку.
Пострадавшую доставили в больницу.
Водитель скрылся с места происшествия, но позднее был остановлен полицией. За рулем был 68-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.