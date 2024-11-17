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В Таллинне водитель сбил девушку и бросил ее на дороге

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Полиция возле пешехода. Фото иллюстративное
Полиция возле пешехода. Фото иллюстративное Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/

В субботу, 16 ноября, вечером в Таллинне в результате ДТП пострадала 23-летняя девушка.

Вчера в 20.51 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП у дома на Мяннику-теэ, 115, где автомобиль Toyota Avensis на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившую дорогу 23-летнюю девушку.

Пострадавшую доставили в больницу.

Водитель скрылся с места происшествия, но позднее был остановлен полицией. За рулем был 68-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

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