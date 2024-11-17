Убийства новорожденных и вопросы к правосудию. Странное дело Люси Летби

Мать близнецов E и F, один из которых умер 4 августа 2015 года, на суде говорила: «Когда речь идет о неонатальном отделении, ты полагаешься на знания и опыт других людей, которые принимают решение о здоровье твоих детей. Особенно когда ты стал родителем впервые. Мы следовали всем указаниям, спрашивали даже разрешения прикоснуться к нашим детям во время посещений».

Хотя второй ребенок выжил, у него серьезные проблемы со здоровьем. Родители считают, что это — результат отравления инсулином.

Из-за его серьезных проблем со здоровьем ребенок часто бывает в больницах, но мать никогда не оставляет его один на один с медицинским персоналом, хотя «логически понимает, что не все медсестры похожи на Люси».

Следователи, которые занимались делом Летби, поздравляют друг друга после вынесения приговора Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Родители не сомневаются, что именно действия медсестры привели к смерти их детей в больнице Честера.

Судья Джеймс Госс сказал, что, похоже, Люси Летби была «добросовестной, трудолюбивой, обладающей необходимыми знаниями и профессиональной» медсестрой. Но она начала «расчетливую и циничную кампанию по детоубийству», добавил он.

В октябре 2024 года расследование Би-би-си установило, что еще один младенец, за которым ухаживала Летби, был отравлен инсулином. Этот случай не был использован на процессе против нее.

Люси Летби стала пятой женщиной в истории Британии, приговоренной к пожизненному заключению без права на условно-досрочное.