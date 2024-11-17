Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей. В поддержку преждевременно рожденных детей и их семей некоторые здания по всей Эстонии будут подсвечены сиреневым цветом.
Сегодня по всей Эстонии здания будут подсвечены сиреневым цветом
Цель акции – привлечь внимание к семьям с недоношенными детьми, их проблемам, преодолению трудностей и поддержке.
Кроме того, мероприятия пройдут в Ида-Таллиннской центральной больнице – занятия арт-терапией для семей недоношенных детей, чтобы поддержать у матерей и отцов позитивный настрой, снять напряжение и получить поддержку, выражая через искусство свои мысли, которые сложно выразить словами, говорится в пресс-сообщении больницы.
Мероприятия, посвященные Дню недоношенных детей, пройдут в Ида-Таллиннской центральной больнице и в понедельник, 18 ноября, когда жена президента Сирье Карис, покровительница Фонда поддержки родильных домов, посетит больницу и передаст приобретенный на собранные пожертвования мобильный реанимационный стол для оказания скорой помощи недоношенным и новорожденным с затрудненным дыханием.
Кроме того, частные благотворители от НКО Aitan Eesti подарят женской клинике больницы современную куклу-имитатор для отработки критических ситуаций реанимации недоношенных новорожденных.
Отделение неонатологии Ида-Таллиннской центральной больницы является крупнейшим в Эстонии больничным отделением, специализирующимся на лечении недоношенных и глубоко недоношенных детей.
Ежегодно там помогают более чем 3000 новорожденным, из них около 350 детей в критическом состоянии проводят первые дни, недели и даже месяцы жизни под присмотром врачей и медсестер отделения неонатологии.
Сиреневый цвет – символ преждевременного рождения, которой знаменует хрупкость и исключительность. Многие сооружения по всей Эстонии сегодня будут подсвечены сиреневым цветом, в том числе и больницы.