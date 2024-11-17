В субботу, 16 ноября, в 22:32 в поселке Колга-Яани произошло тяжелое ДТП. Пассажир был доставлен в Тартускую больницу.
Фото ⟩ Машина вдребезги: пьяный водитель врезался в дерево, пассажира увезли на скорой
В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны сообщили, что на первом километре Пяовере-теэ в Колга-Яани 23-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на BMW 530D вылетел с дороги и врезался в дерево. Пассажирская сторона автомобиля в результате ДТП сильно деформировалась.
23-летний пассажир был доставлен в больницу.