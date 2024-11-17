«Если мы будем воспринимать друг друга как соперников, то испортим отношения». О чем говорили Байден и Си Цзиньпин на своей последней встрече

Одной из тем встречи двух лидеров в Перу стала война России против Украины. Байден, согласно официальному релизу Белого дома, выразил озабоченность тем, что Китай продолжает поддерживать российский ОПК. В ответ Си Цзиньпин напомнил, что Пекин является сторонником мирного урегулирования конфликта России и Украины и выступает проводником «челночной дипломатии».

Джо Байден и Си Цзиньпин на встрече в 2023 году. Фото: Getty Images

За время пребывания Байдена на посту президента в отношениях с Китаем случались обострения, включая историю со шпионским воздушным шаром, демонстрацию китайской военной мощи в районе Тайваня, вызванную визитом высокопоставленного американского чиновника, и недавний скандал со взломом американских телекоммуникационных компаний китайскими хакерами, что дало им доступ к телефонным разговорам правительственных чиновников.

Однако администрация Байдена стремилась «ответственно управлять» соперничеством с Пекином. Теперь, накануне второго срока Трампа, по словам аналитиков, Пекин наверняка больше всего обеспокоен непредсказуемостью избранного президента.

Дональд Трамп, который в январе сменит Байдена в Белом доме, еще на этапе предвыборной кампании пообещал, в частности, повысить пошлины на китайский импорт до 60%. его будущей администрации немало «ястребов» по вопросу отношений с Китаем, в том числе будущий госсекретарь Марко Рубио (в Китае против него введены санкции) и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

Во время своего первого срока Трамп назвал Китай «стратегическим конкурентом». Отношения ухудшились, когда во время пандемии бывший президент назвал Ковид «китайским вирусом».

Внешняя политика второго срока Трампа будет напоминать поездку на «американских горках», отмечает журнал Foreign Policy.

«Китайцы готовы к переговорам и сделкам и, вероятно, надеются на скорейшее взаимодействие с командой Трампа для их обсуждения», - сказала Би-би-си Бонни Глейзер, управляющий директор Тихоокеанской программы немецкого фонда Маршалла.

«В то же время, однако, они явно готовы принять ответные меры, если Трамп будет настаивать на введении более высоких тарифов для китайских товаров», - отмечает эксперт. По ее мнению, Китай, «вероятно, также обеспокоен тем, что у него нет надежных каналов влияния на политику Трампа».