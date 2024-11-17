Журналист: Катри Райк готова заключать соглашения даже с дьяволом

«Жизнь - это карма, особенно когда речь идет о городе Нарва. Ян Тоотс, приехавший в Нарву с надеждой изменить жизнь города к лучшему, пообещал после очередного переворота власти вернуться домой в родной Тарту. На место мэра, вероятно, вновь сядет действующая как вечный двигатель Катри Райк, которая на этот раз выбрала в стратегические партнеры наполовину мифическую фигуру, такую как Михаил Стальнухин», - сказал ведущий Прийт Хыбемяги.