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Журналист: Катри Райк готова заключать соглашения даже с дьяволом

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Прийт Хыбемяги.
Прийт Хыбемяги. Фото: Sander Ilvest

В Нарве жизнь никогда не бывает скучной: снова меняются мэр и председатель городского собрания. На эту тему говорили ведущие передачи Keskpäevatund на радио Kuku - Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Игнар Фьюк.

«Жизнь - это карма, особенно когда речь идет о городе Нарва. Ян Тоотс, приехавший в Нарву с надеждой изменить жизнь города к лучшему, пообещал после очередного переворота власти вернуться домой в родной Тарту. На место мэра, вероятно, вновь сядет действующая как вечный двигатель Катри Райк, которая на этот раз выбрала в стратегические партнеры наполовину мифическую фигуру, такую как Михаил Стальнухин», - сказал ведущий Прийт Хыбемяги.

Айнар Рууссаар возразил, что Стальнухин вовсе не наполовину мифическая фигура. «Он очень явно человек, который проявил себя как антагонист по отношению к Эстонии. Тех, кто демонтировал танковый монумент, он назвал фашистами, включая тогдашнего премьер-министра Каю Каллас. Он был депутатом Рийгикогу», - перечислил Рууссаар.

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