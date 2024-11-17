В этом году 29 апреля в 12:14 на Пярнуском автовокзале из автобуса Ecolines Рига-Пярну вышел 48-летний гражданин Латвии Владислав Асанов. Он направился к зданию автовокзала, где его задержала полиция. У него было изъято почти 200 граммов порошкообразного вещества, содержащего чрезвычайно сильные опиоиды.
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Хватило бы для опьянения половины населения Эстонии: на автовокзале был задержан человек с опасным веществом
Вступившее недавно в силу решение Пярнуского уездного суда показывает, что Асанов не впервые привез в летнюю столицу Эстонии метонитазен и протонитазен.