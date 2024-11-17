В Эстонии импортные яйца дешевеют, но местные производители цены снижать не планируют

Хотя цены на продукты питания в магазинах в основном растут, яйца стали исключением – некоторые сети снизили стоимость упаковки до 1,19 евро.

Как отметил член правления крупнейшего предприятия по производству яиц в Эстонии Dava Foods Аллан Тохвер, стоимость яиц в Европе за последние полтора месяца, наоборот, значительно выросла.

«В Эстонии сейчас жесткая конкуренция между торговыми сетями, поэтому они, возможно, продают яйца дешевле даже в убыток себе, – сказал он. – Как производитель, я не могу позволить себе устанавливать такие низкие цены».