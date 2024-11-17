В Эстонии снижаются цены на некоторые импортные куриные яйца, хотя в Европе их стоимость за последние полтора месяца, наоборот, выросла. По мнению местных производителей, падения цен на эстонские яйца не ожидается, а изменения цен на импортную продукцию связаны с конкуренцией торговых сетей, пишет Rus.ERR.
В Эстонии импортные яйца дешевеют, но местные производители цены снижать не планируют
Хотя цены на продукты питания в магазинах в основном растут, яйца стали исключением – некоторые сети снизили стоимость упаковки до 1,19 евро.
Как отметил член правления крупнейшего предприятия по производству яиц в Эстонии Dava Foods Аллан Тохвер, стоимость яиц в Европе за последние полтора месяца, наоборот, значительно выросла.
«В Эстонии сейчас жесткая конкуренция между торговыми сетями, поэтому они, возможно, продают яйца дешевле даже в убыток себе, – сказал он. – Как производитель, я не могу позволить себе устанавливать такие низкие цены».